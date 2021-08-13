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Ухань - місто в Китаї. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ухань".
Ухань - місто в Китаї. Ухань є найбільш густозаселеним містом центрального Китаю. В Ухані проживає близько 12 мільйонів осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чи походить новий коронавірус із лабораторії у Китаї? Журналіст Тім Себастіан у гострому ток-шоу Conflict Zone говорить про це із главою регіонального бюро ВООЗ у Європі Гансом Клюґе. Той захищає співпрацю з Китаєм щодо розслідування походження вірусу.