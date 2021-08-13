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Ухань

Ухань - місто в Китаї. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ухань".

Ухань - місто в Китаї. Ухань є найбільш густозаселеним містом центрального Китаю. В Ухані проживає близько 12 мільйонів осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Звідки взявся коронавірус, або Навіщо Китаю фейковий швейцарський науковець

Звідки взявся коронавірус, або Навіщо Китаю фейковий швейцарський науковець 13.08.2021

Певний "швейцарський біолог" різко розкритикував США і ВООЗ, спростувавши тезу про лабораторне походження коронавірусу. Його широко цитували китайські ЗМІ. З'ясувалося, що такого науковця не існує.
ВООЗ відновлює розслідування походження коронавірусу

ВООЗ відновлює розслідування походження коронавірусу 13.08.2021

Аналіз звіту про першу фазу розслідування дозволяє дійти висновку про недостатність "наукових обґрунтувань для виключення будь-якої з гіпотез", наголошується у заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Усіх жителів Уханя протестують на коронавірус

Усіх жителів Уханя протестують на коронавірус 03.08.2021

Влада 11-мільйонного китайського Уханя вирішила провести масове тестування населення міста після виявлення перших трьох заражень коронавірусом за останній рік.
Китай засудив плани США розслідувати причини пандемії COVID-19

Китай засудив плани США розслідувати причини пандемії COVID-19 27.05.2021

У МЗС Китаю розкритикували доручення Джо Байдена спецслужбам США з'ясувати обставини і причини виникнення пандемії COVID-19.
Джо Байден доручив спецслужбам з'ясувати причини пандемії COVID-19

Джо Байден доручив спецслужбам з'ясувати причини пандемії COVID-19 27.05.2021

Президент США заявив, що перший звіт, наданий йому розвідувальними службами, не дозволяє дійти однозначного висновку щодо причин виникнення коронавірусу. Новий звіт Байден очікує протягом 90 днів.
У ВООЗ вважать малоймовірним лабораторне походження коронавірусу

У ВООЗ вважать малоймовірним лабораторне походження коронавірусу 29.03.2021

Джерелом пандемії нового коронавірусу навряд чи була лабораторія в Ухані, він, ймовірно, передався людям через тварин. Такого висновку дійшли експерти ВООЗ у своєму звіті.
Чому ВООЗ не любить теорію про походження коронавірусу з Китаю (відео)

Чому ВООЗ не любить теорію про походження коронавірусу з Китаю (відео) 16.03.2021

Чи походить новий коронавірус із лабораторії у Китаї? Гостре інтерв'ю з главою європейської дирекції ВООЗ Гансом Клюґе.

Коронавірус з китайської лабораторії? Хард-ток з топ-чиновником ВООЗ (16.03.2021) 16.03.2021

Чи походить новий коронавірус із лабораторії у Китаї? Журналіст Тім Себастіан у гострому ток-шоу Conflict Zone говорить про це із главою регіонального бюро ВООЗ у Європі Гансом Клюґе. Той захищає співпрацю з Китаєм щодо розслідування походження вірусу.
Коронавірус - лабораторного походження? Поки що лише версія

Коронавірус - лабораторного походження? Поки що лише версія 02.03.2021

Університет Гамбурга поширив публікацію одного із своїх професорів, в якій ідеться про можливість лабораторного походження коронавірусу. Чому тут не можна говорити про "наукове дослідження", розбиралась DW.

Китай відмовився надати ВООЗ повні дані про перші випадки коронавірусу - ЗМІ

Китай відмовився надати ВООЗ повні дані про перші випадки коронавірусу - ЗМІ 13.02.2021

Китай не надав фахівцям ВООЗ, які працювали у країні, можливості провести власний аналіз первинних даних для з'ясування часу виникнення коронавірусу, повідомляють ЗМІ.
ВООЗ поки не відкидає жодної з гіпотез щодо походження коронавірусу

ВООЗ поки не відкидає жодної з гіпотез щодо походження коронавірусу 12.02.2021

За словами гендиректора ВООЗ, на даному етапі усі гіпотези щодо появи коронавірусу SARS-CoV-2 мають право на існування. Очікується, що місія ВООЗ оприлюднить попередній звіт наступного тижня.
Експерти ВООЗ відвідали ринок в Ухані, звідки почався спалах COVID-19

Експерти ВООЗ відвідали ринок в Ухані, звідки почався спалах COVID-19 31.01.2021

Цей ринок, з якого, як припускають, могла початися пандемія коронавірусу, зачинений з січня 2020 року. Команда експертів ВООЗ пробула там годину.
Експерти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані, де були перші інфіковані коронавірусом

Експерти ВООЗ відвідали лікарню в Ухані, де були перші інфіковані коронавірусом 30.01.2021

Делегація ВООЗ поспілкувалася з лікарями, які працювали у медзакладі в Ухані, де лікували перших хворих на COVID-19.
Коронавірус: експерти ВООЗ в Ухані відбули карантин, розпочинають роботу

Коронавірус: експерти ВООЗ в Ухані відбули карантин, розпочинають роботу 28.01.2021

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, що прибула до Уханя, завершила двотижневий карантин і приступає до роботи зі встановлення походження коронавірусу.
Незалежна комісія розкритикувала дії ВООЗ та Китаю на початку пандемії

Незалежна комісія розкритикувала дії ВООЗ та Китаю на початку пандемії 18.01.2021

Китай на початку пандемії повинен був активніше реагувати на поширення коронавірусу, а ВООЗ запізно оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я, вважають експерти незалежної комісії.
Експерти ВООЗ прибули до Уханя для розслідування витоків пандемії

Експерти ВООЗ прибули до Уханя для розслідування витоків пандемії 14.01.2021

Експерти ВООЗ з 12 країн розслідуватимуть в Ухані витоки пандемії COVID-19. Перед початком роботи вони повинні будуть відбути дводенний карантин.
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