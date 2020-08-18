Усіх жителів Уханя протестують на коронавірус

Влада китайського міста Ухань вирішила перевірити усе 11-мільйонне населення на коронавірус після виявлення перших за останній рік трьох заражень. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на китайські ЗМІ у вівторок, 3 серпня.

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Два тижні тому в місті Нанкін на сході Китаю стався спалах дельта-варіанту коронавірусу. З того часу дельта-варіант поширюється Китаєм. Наразі по всій країні зареєстровано понад 400 випадків інфікування цим варіантом коронавірусу. Як наслідок, у багатьох містах також проводять масові тестування та обмежують поїздки.

Нагадаємо, перший офіційний випадок зараження новим на той час коронавірусом виявили в Ухані у 2019 році. Уряд закрив місто на 76 днів, щоб придушити спалах. Відтоді країна вжила жорстких заходів для боротьби з коронавірусом. Внаслідок цього з літа 2020 року в Китаї зафіксували лише кілька невеликих локальних спалахів.

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