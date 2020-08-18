 Усіх жителів Уханя протестують на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2021

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Новини

Усіх жителів Уханя протестують на коронавірус

Влада 11-мільйонного китайського Уханя вирішила провести масове тестування населення міста після виявлення перших трьох заражень коронавірусом за останній рік.

Тестування на коронавірус в Ухані (архівне фото)

Тестування на коронавірус в Ухані (архівне фото)

Влада китайського міста Ухань вирішила перевірити усе 11-мільйонне населення на коронавірус після виявлення перших за останній рік трьох заражень. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на китайські ЗМІ у вівторок, 3 серпня.

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Два тижні тому в місті Нанкін на сході Китаю стався спалах дельта-варіанту коронавірусу. З того часу дельта-варіант поширюється Китаєм. Наразі по всій країні зареєстровано понад 400 випадків інфікування цим варіантом коронавірусу. Як наслідок, у багатьох містах також проводять масові тестування та обмежують поїздки.

Нагадаємо, перший офіційний випадок зараження новим на той час коронавірусом виявили в Ухані у 2019 році. Уряд закрив  місто на 76 днів, щоб придушити спалах. Відтоді країна вжила жорстких заходів для боротьби з коронавірусом. Внаслідок цього з літа 2020 року в Китаї зафіксували лише кілька невеликих локальних спалахів.

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  • Епіцентр епідемії

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Епіцентр епідемії

    Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.

  • Потанцюймо?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Потанцюймо?

    Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.

  • Уханський ринок - розсадник епідемії?

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Уханський ринок - розсадник епідемії?

    М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.

  • Ресторани знову працюють

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Ресторани знову працюють

    Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.

  • Окулярний рай

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Окулярний рай

    Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.

  • Про смаки не сперечаються

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Про смаки не сперечаються

    Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.

  • Маски як рутина

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Маски як рутина

    Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.

    Автор: Ута Штайнвер, Вільям Янг, Горан Кутаноскі


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Ухань святкує, забувши про коронавірус (18.08.2020)

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