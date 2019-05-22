Усі на заробітках - спецрепортаж DW з українсько-польського кордону (відео)

Пляшка горілки і дві пачки цигарок. Цей набір вже став символом українсько-польського кордону. Особливо тут, на території Польщі відразу за пішохідним пунктом пропуску "Шегині-Медика". Блок цигарок на територію ЄС можна провозити, коли перетинаєш кордон літаком, а в пішому порядку одній людині дозволяється пронести тільки дві пачки цигарок і пляшку горілки. Такі митні правила. Як фунціонує нині українсько-польський кордон? Що відбувається на митниці? І які стосунки між українцями та поляками у прикордонних районах?