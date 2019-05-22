Усі на заробітках - спецрепортаж DW з українсько-польського кордону (відео)

Цих людей називають "човники" або "піджаки". На кордоні України та Польщі вони заробляють на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Спецрепортаж DW з українсько-польського кордону до виборів у Європарламент.
Пляшка горілки і дві пачки цигарок. Цей набір вже став символом українсько-польського кордону. Особливо тут, на території Польщі відразу за пішохідним пунктом пропуску "Шегині-Медика". Блок цигарок на територію ЄС можна провозити, коли перетинаєш кордон літаком, а в пішому порядку одній людині дозволяється пронести тільки дві пачки цигарок і пляшку горілки. Такі митні правила. Як фунціонує нині українсько-польський кордон? Що відбувається на митниці? І які стосунки між українцями та поляками у прикордонних районах?
У 2019 році Україна стане лідером з втрати трудових ресурсів. Такий прогноз міжнародних експертів. Чим пояснюють такі рекордні темпи скорочення працездатного населення, і які це матиме наслідки для України? (18.01.2019)
З України на заробітки виїжджає не більше людей, ніж з Польщі, заспокоює українців генпрокурор Юрій Луценко. DW перевірила, чи справді це так. (09.11.2018)
Сотні авто стоять у чергах на пунктах перетину українсько-польського кордону. Польща відновила малий прикордонний рух, який місяць тому був призупинений польською стороною з міркувань безпеки. (05.08.2016)
З моменту запровадження лібералізації умов в'їзду до ЄС цим скористалися майже 400 тисяч українців, повідомили в МВС України. (30.01.2018)