 Усі на заробітках - спецрепортаж DW з українсько-польського кордону (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.05.2019

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Політика й суспільство

Усі на заробітках - спецрепортаж DW з українсько-польського кордону (відео)

Цих людей називають "човники" або "піджаки". На кордоні України та Польщі вони заробляють на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Спецрепортаж DW з українсько-польського кордону до виборів у Європарламент.

На стовпах уздовж дороги - оголошення з рекламою роботи в Польщі

На стовпах уздовж дороги - оголошення з рекламою роботи в Польщі

Пляшка горілки і дві пачки цигарок. Цей набір вже став символом українсько-польського кордону. Особливо тут, на території Польщі відразу за пішохідним пунктом пропуску "Шегині-Медика". Блок цигарок на територію ЄС можна провозити, коли перетинаєш кордон літаком, а в пішому порядку одній людині дозволяється пронести тільки дві пачки цигарок і пляшку горілки. Такі митні правила. Як фунціонує нині українсько-польський кордон? Що відбувається на митниці? І які стосунки між українцями та поляками у прикордонних районах?

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Україна стрімко втрачає робочу силу: причини і наслідки (відео)

У 2019 році Україна стане лідером з втрати трудових ресурсів. Такий прогноз міжнародних експертів. Чим пояснюють такі рекордні темпи скорочення працездатного населення, і які це матиме наслідки для України? (18.01.2019)  

Невже з України їде більше заробітчан, ніж з Польщі (відео)

З України на заробітки виїжджає не більше людей, ніж з Польщі, заспокоює українців генпрокурор Юрій Луценко. DW перевірила, чи справді це так. (09.11.2018)  

Черги на українсько-польському кордоні: нескінченна історія

Сотні авто стоять у чергах на пунктах перетину українсько-польського кордону. Польща відновила малий прикордонний рух, який місяць тому був призупинений польською стороною з міркувань безпеки. (05.08.2016)  

Безвізовим режимом з ЄС скористалися вже 400 тисяч українців

З моменту запровадження лібералізації умов в'їзду до ЄС цим скористалися майже 400 тисяч українців, повідомили в МВС України. (30.01.2018)  

Ексклюзив DW: Образ ворога повернувся (документальний фільм)

Спецпроект DW до саміту НАТО у Варшаві. Росія нарощує озброєння й підтримує сепаратистів на Донбасі. Вперше після розпаду СРСР НАТО повертається до стратегії відлякування. Чи загрожує Заходу й Сходу нова "холодна війна"? (08.07.2016)  

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Горілка і цигарки: як заробляють на українсько-польському кордоні (22.05.2019) 22.05.2019

Цих людей називають "човники" або "піджаки". На кордоні України та Польщі вони ходять туди-сюди, заробляючи на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Які стосунки між українцями та поляками у прикордонних районах? Спецрепортаж DW з українсько-польського кордону до виборів у Європарламент.

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