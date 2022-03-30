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Університети

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "університети".

Університет - вищий навчальний заклад, який об'єднує низку факультетів для підготовки спеціалістів з різних фахів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як у Німеччині допомагають студентам і науковцям з України

Як у Німеччині допомагають студентам і науковцям з України 30.03.2022

Додаткові навчальні місця, стипендії, мовні курси та трудові договори - німецькі університети висловлюють свою солідарність з Україною та організують допомогу для тих, хто страждає від війни.

Як Німеччина надає студентам пільгові кредити на освіту

Як Німеччина надає студентам пільгові кредити на освіту 07.09.2021

Студенти в Німеччині можуть отримати безвідсотковий кредит від держави і мають повернути лише половину суми. Але чому так званий BAföG беруть не всі, хто потребує підтримки?
Таліби зобов'язали жінок носити нікаб у вишах

Таліби зобов'язали жінок носити нікаб у вишах 05.09.2021

Відомство талібів з питань вищої освіти оприлюднило правила для жінок, що бажають відвідувати приватні університети.
Закиди у плагіаті: міністерка у справах сім'ї ФРН йде у відставку

Закиди у плагіаті: міністерка у справах сім'ї ФРН йде у відставку 19.05.2021

Міністерка з питань сім'ї Німеччини Франциска Ґіффай подала заяву про відставку на тлі перевірки її дисертації на плагіат.
Вища освіта у Німеччині: скільки коштує навчання та які особливості (відео)

Вища освіта у Німеччині: скільки коштує навчання та які особливості (відео) 03.05.2021

Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Чергова серія Meet the Germans від Рейчел Стюарт.

Навчання у Німеччині: якість і ціна освіти, студентське життя, знижки і вечірки (30.04.2021)

Навчання у Німеччині: якість і ціна освіти, студентське життя, знижки і вечірки (30.04.2021) 30.04.2021

Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Рейчел Стюарт відповідає на ці та інші питання, а німецькі спудеї дають свої поради охочим навчатися у місцевих вишах у черговій серії Meet the Germans.

Литва і Польща йдуть на м'який карантин

Литва і Польща йдуть на "м'який карантин" 04.11.2020

Жителі Литви мають уникати соціальних контактів, школи та університети будуть зачинені, а ресторани працюватимуть лише на винос. У Польщі також запроваджують обмеження.

У Німеччині зросла кількість іноземних студентів

У Німеччині зросла кількість іноземних студентів 28.10.2020

Близько 320 тисяч іноземних студентів навчалися в німецьких вищих навчальних закладах у зимовому семестрі 2019/20 року. Це приблизно на 18 тисяч студентів більше, ніж роком раніше.
Чому в Україні досі не карають за плагіат у наукових роботах

Чому в Україні досі не карають за плагіат у наукових роботах 15.10.2020

Плагіатори в Україні часто не лише не мають проблем з політичною кар'єрою - їх не можуть навіть позбавити наукового ступеню. DW розбиралась, в чому причина та як можна змінити ситуацію.
Вища освіта й коронавірус: досвід університетів у Німеччині

Вища освіта й коронавірус: досвід університетів у Німеччині 18.09.2020

Пандемія COVID-19 докорінно змінила життя німецьких університетів. Утім, після "цифрового стрибка" у навчанні багато хто вимагає повернення до нормального навчання в аудиторіях.

У Трампа відмовилися від ідеї висилати з країни іноземних студентів

У Трампа відмовилися від ідеї висилати з країни іноземних студентів 15.07.2020

Позови проти планів американської адміністрації були направлені Гарвардським університетом, Массачусетським технологічним інститутом і цілою низкою штатів.
На тлі пандемії COVID-19: іноземним студентам у США загрожує депортація

На тлі пандемії COVID-19: іноземним студентам у США загрожує депортація 14.07.2020

Уряд Дональда Трампа хоче депортувати іноземних студентів, які зможуть вчитися в наступному семенстрі лише онлайн через пандемію COVID-19. Студенти - в шоці, університети намагаються їм допомогти.
ЗНО і німці: особливості університетів та вищих шкіл у ФРН (відео)

ЗНО і німці: особливості університетів та вищих шкіл у ФРН (відео) 25.06.2020

В Україні стартувало ЗНО для тих, хто хоче вступати до вишів. Частина українських випускників мріє навчатися за кордоном, зокрема в Німеччині. Основні особливості університетів та вищих шкіл у ФРН.

ЗНО і німецькі університети: не кількістю, а якістю (25.06.2020) 25.06.2020

В Україні стартувало ЗНО для тих, хто хоче вступати до вишів. Частина українських випускників мріє навчатися за корнодом, зокрема в Німеччині. Як працюють університети у ФРН? Хто їх фінансує? І в чому різниця між університетом і вищою школою?

У Пекіні через новий спалах коронавірусу зачиняють школи та університети

У Пекіні через новий спалах коронавірусу зачиняють школи та університети 16.06.2020

У Пекіні оголосили про запровадження масштабних обмежувальних заходів через новий спалах COVID-19.
Коронавірус і неминуча діджиталізація німецьких університетів

Коронавірус і неминуча діджиталізація німецьких університетів 26.05.2020

Як у часи коронавірусу перелаштували свою роботу німецькі університети та чого чекати студентам у наступних семестрах? Приклад Боннського університету.

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