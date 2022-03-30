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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "університети".
Університет - вищий навчальний заклад, який об'єднує низку факультетів для підготовки спеціалістів з різних фахів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Рейчел Стюарт відповідає на ці та інші питання, а німецькі спудеї дають свої поради охочим навчатися у місцевих вишах у черговій серії Meet the Germans.
В Україні стартувало ЗНО для тих, хто хоче вступати до вишів. Частина українських випускників мріє навчатися за корнодом, зокрема в Німеччині. Як працюють університети у ФРН? Хто їх фінансує? І в чому різниця між університетом і вищою школою?