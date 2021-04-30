 Вища освіта у Німеччині: скільки коштує навчання та які особливості (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Вища освіта у Німеччині: скільки коштує навчання та які особливості (відео)

Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Чергова серія Meet the Germans від Рейчел Стюарт.

Навчання в Німеччині: де, як і скільки коштує

Навчання в Німеччині: де, як і скільки коштує

Мабуть, найкраще у навчанні в Німеччині? Вартість. Навчання в приватному університеті може коштувати десятки тисяч євро, але більшість німецьких вузів - державні, з нульовою платою за навчання. Студенти мають сплатити лише "Semesterbeitrag". Це адміністративний внесок приблизно від 100 до 350 євро за семестр. Більше того, батьки продовжують отримувати виплати на дітей, які навчаються на денній формі, до їхнього 25-ліття. І на цьому пільги не закінчуються... Дивіться далі:

DW.COM

Житло, оренда, переїзд: як це роблять німці (відео)

У Німеччині частіше купують житло чи орендують? Що слід враховувати при переїзді в нову квартиру? І чому на кухні ви не знайдете... кухні? Про квартирне питання німців розповідає журналістка DW Рейчел Стюарт.  

Які стереотипи найбільше дратують німців (відео)

Як решта світу сприймає Німеччину? Ви знайдете багато різних відповідей на це запитання. Але існує кілька стереотипів, які здаються завжди дуже влучними. Дізнайтесь із нового випуску Meet the Germans з Рейчел Стюарт.  

Особливості німецької кухні: що їдять німці (відео)

Що німці їдять на сніданок, обід, вечерю, а чим перекушують? Чим особливий німецький десерт? Які овочі і фрукти в ФРН найпопулярніші? Чи багато людей користуютсья фастфудами? З'ясовувала репортерка DW Рейчел Стюарт.  

Також за темою

DW Meet the Germans | Studieren

Навчання у Німеччині: якість і ціна освіти, студентське життя, знижки і вечірки (30.04.2021) 30.04.2021

Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Рейчел Стюарт відповідає на ці та інші питання, а німецькі спудеї дають свої поради охочим навчатися у місцевих вишах у черговій серії Meet the Germans.

Реклама

Докладно

Незалежність Шотландії - райдужна мрія багатьох її жителів

Scoxit: Шотландія прагне незалежності - "Європа у фокусі"

Росія: чому німці летять робити щеплення в Москву. Словенія: свобода преси в небезпеці. Франція: робота мрії на маяку.  

Сонячна електростанція у Саарбрюкені, Німеччина

Коли сонячна енергетика буде скрізь? (відео)

Багато що свідчить на користь енергії сонця. Чому ж досі це лише крихітна частка світового виробництва електроенергії?  