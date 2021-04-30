Вища освіта у Німеччині: скільки коштує навчання та які особливості (відео)

Мабуть, найкраще у навчанні в Німеччині? Вартість. Навчання в приватному університеті може коштувати десятки тисяч євро, але більшість німецьких вузів - державні, з нульовою платою за навчання. Студенти мають сплатити лише "Semesterbeitrag". Це адміністративний внесок приблизно від 100 до 350 євро за семестр. Більше того, батьки продовжують отримувати виплати на дітей, які навчаються на денній формі, до їхнього 25-ліття. І на цьому пільги не закінчуються... Дивіться далі: