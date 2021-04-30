Вища освіта у Німеччині: скільки коштує навчання та які особливості (відео)

Як працює система вищої освіти в Німеччині? Які умови вступу в університет? Скільки коштує навчання? Як живеться студентам у ФРН? Чергова серія Meet the Germans від Рейчел Стюарт.
Мабуть, найкраще у навчанні в Німеччині? Вартість. Навчання в приватному університеті може коштувати десятки тисяч євро, але більшість німецьких вузів - державні, з нульовою платою за навчання. Студенти мають сплатити лише "Semesterbeitrag". Це адміністративний внесок приблизно від 100 до 350 євро за семестр. Більше того, батьки продовжують отримувати виплати на дітей, які навчаються на денній формі, до їхнього 25-ліття. І на цьому пільги не закінчуються... Дивіться далі:
У Німеччині частіше купують житло чи орендують? Що слід враховувати при переїзді в нову квартиру? І чому на кухні ви не знайдете... кухні? Про квартирне питання німців розповідає журналістка DW Рейчел Стюарт.
Як решта світу сприймає Німеччину? Ви знайдете багато різних відповідей на це запитання. Але існує кілька стереотипів, які здаються завжди дуже влучними. Дізнайтесь із нового випуску Meet the Germans з Рейчел Стюарт.