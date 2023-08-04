Німецькі студенти роздягнулись прямо в університеті

24 студенти Веймарського університету зняли у літньому семестрі порнофільми. Їм дали повну свободу - і жодних табу. DW розповідає, що з цього вийшло.

У німецьких університетах завершується літній семестр: складено проєкти, іспити, курсові. Майже три мільйони людей навчаються у німецьких вишах, з них трохи більше чотирьох тисяч - в одному з найвідоміших: у Веймарському університеті Баугаузу. І ось його студенти зняли у літньому семестрі одразу кілька порнографічних фільмів.

24 студенти взяли участь у проєкті "Porn ist politsch" ("Порно - це політика") у рамках освітньої пропозиції "Баухауз. Модулі". Ця пропозиція розрахована на всіх учнів та організовується "студентами для студентів", пояснили DW в університеті.

Проєкт із переосмислення порнографії стартував ще у квітні

"Порнографія може багато чого навчити", - було анонсовано ще у квітні перед стартом проєкту. "З неї можна багато дізнатися про наше суспільство. Porn - це художня вистава, це кіно, Porn - це політика", - значилося в описі проєкту. За участь у семінарі студенти отримали бали, які зачитуються у бакалаврській чи магістерській програмах. Регулярне відвідування занять (вони проводилися з квітня по липень раз на тиждень, ще кілька семінарів було організовано блоками) та здача свого фільму-проєкту, підготовленого в команді, - такими були умови участі. "Разом з порноакторами та порноакторками, продюсерами та режисерами ми працюватимемо над сценарієм власних порно та зніматимемо своє кіно", - обіцяв анонс семінару.

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Як і у якій формі? Учасникам семінару було надано повну свободу. І жодних табу! Для участі у проєкті запросили і берлінську художницю-майстриню мистецтва "шибарі" (на заголовному фото), відому в порноіндустрії, Анн Антидот (Ann Antidote).

Веймарський університет

Як заявила одна з менторок проєкту Іна Вайзе (Ina Weise) німецькому виданню Bild: "Студенти були перед і за камерою. Вони самі організували цей семінар і зняли у групах п'ять художніх, чуттєвих та експериментальних фільмів". Цікаво, що ідея такого семінару народилася із студентського протесту. Через скорочення витрат в Університеті імені Фрідріха Шиллера в Єні (Friedrich-Schiller-Universität Jena) вирішили закрити факультет історії статей. Невдоволені студенти, серед яких були й студенти Веймарського університету, у грудні забарикадували лекційну залу на два тижні. З протесту народилася ідея семінару.

Веймарський університет Баугаузу Фото: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Студентам факультетів мистецтва та дизайну, а також архітектури та містобудування, що брали участь у семінарі, було запропоновано самим написати порносценарій у групах, що дало їм свободу вибору художніх та технічних засобів. Важливим аспектом заходу стала участь порновиконавців, продюсерів та режисерів. "Вони були запрошені як експерти, які ділилися своїми знаннями зі студентами протягом усього семестру. Під час реалізації кінороботи були присутні лише студенти", - наголосили у відповідь на запитання DW організатори.

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Чи довели проєкт до кінця? В університеті заявили, що "більшість студентів залишилася. Рівень відсіву не був вищим, ніж у попередніх модулях Баухаузу, які студенти пройшли у попередніх семестрах". Під час реалізації художніх проєктів студенти мали можливість привнести свої ідеї у виробництво короткометражних фільмів, що сприяло залученості та загальній мотивації. Загалом було створено атмосферу, засновану на взаємоповазі. Поєднання серйозного вивчення теоретичних засад і водночас творчої свободи забезпечило учасникам успіх у здобутті нового досвіду, зазначили у німецькому університеті.

Щодо табу, то до них учасники проєкту підійшли серйозно. Як зазначили у виші, "в академічному чи художньому обговоренні таких питань, як стать, сексуальність та фемінізм, кордони часто визначаються інакше, ніж в іншому соціальному контексті. В освітньому контексті, особливо коли йдеться про квірфеміністську порнографію, можна вирішувати та обговорювати питання, які вважаються табуйованими чи спірними за інших публічних чи соціальних обставин.

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Але й у рамках освітнього процесу існують межі дозволеного та етичні установки. Так, у рамках семінару використовувалися примітки до змісту та тригерні попередження, щоб інформувати учасників про потенційно чутливий контекст та дати їм можливість підготуватися до його сприйняття. За реалізацією, звичайно, спостерігають ментори, а в цьому конкретному проєкті своїм досвідом ділилися представники порноіндустрії.

Квірпорнографія та фемінізм

Як зазначили організатори семінару, одним із головних завдань було дослідити потенціал квірфеміністської порнографії. Як така порнографія може зламати патріархальні структури нашого суспільства? Теоретичні основи студенти вивчали з урахуванням гендерних досліджень. "Учасникам було запропоновано проаналізувати характеристики, функції та наслідки порнографії на індивідуальному та громадському рівні, особливо у зв'язку з патріархальними структурами та гендерними ролями. У результаті готові роботи є художніми творами, які чуйно та експериментально зачіпають такі теми, як тілесність, близькість, чуттєвість та бодіпозитивність", - відповіли на запит DW в університеті.

Одна з цілей проєкту - проаналізувати зв'язок порно з усталеними соціальними ролями Фото: picture-alliance/dpa/P. Zinken

Результати своєї роботи студенти представили наприкінці липня у рамках щорічного літнього показу "summaery2023". Загалом тут можна було побачити 180 проєктів. 4500 відвідувачів прийшли подивитися на здобутки німецьких студентів. Багато проєктів були присвячені екології. Що ж до результатів порно-семінару, то студенти представили їх наприкінці семестру, а зараз направляють на кінофестивалі. Однак широкому загалу фільми поки не доступні, заявили DW в університеті. Загалом проєкт сприйняли позитивно, запевнили представники університету.