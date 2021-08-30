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Українські політв'язні в Росії

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "українські політв'язні в Росії".

За ґратами на території Російської Федерації перебувають десятки українських громадян, котрі міжнародними правозахисними організаціями визнані політичними в'язнями. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський обговорить з Байденом питання в'язнів Кремля - Денісова

Зеленський обговорить з Байденом питання "в'язнів Кремля" - Денісова 30.08.2021

Володимир Зеленський відвезе до США списки українських політв'язнів та зниклих безвісти та порушить цю тему на зустрічі з Джо Байденом, запевнила Людмила Денісова.
У Росії та ОРДЛО ув'язнені понад 400 українців - Денісова

У Росії та ОРДЛО ув'язнені понад 400 українців - Денісова 28.06.2021

Понад 400 громадян України перебувають у місцях позбавлення волі в Росії та на окупованих територіях, заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Засуджений за тероризм у Криму Олексій Чирній повернувся до України

Засуджений за "тероризм" у Криму Олексій Чирній повернувся до України 07.05.2021

Після семи років ув'язнення Олексій Чирній повернувся на батьківщину, повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.

Ця посада не для Зеленського - Сенцов в інтерв'ю DW (відео)

"Ця посада не для Зеленського" - Сенцов в інтерв'ю DW (відео) 18.12.2020

Олег Сенцов вважає, що оточення Зеленського згортає антикорупційні реформи, відбувається відкат у часи Януковича і створюються умови для реваншу проросійських сил. Про це та інше колишній в'язень Кремля - інтерв'ю DW.
В окупованому Криму та в Росії незаконно утримують 120 громадян України

В окупованому Криму та в Росії незаконно утримують 120 громадян України 26.04.2020

В окупованому Криму та на території Росії незаконно утримують 120 громадян України, переважно кримських татар, заявило міністерство закордонних справ України.
Стан українських політв'язнів в РФ погіршився - Денісова

Стан українських політв'язнів в РФ погіршився - Денісова 09.04.2020

В українських політв'язнів в Росії погіршилося здоров'я, але вони не отримують належної медичної допомоги, заявила українська омбудсменка Людмила Денісова.
Стан здоров'я незаконно утримуваних РФ кримських татар погіршився - Денісова

Стан здоров'я незаконно утримуваних РФ кримських татар погіршився - Денісова 27.02.2020

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров'я незаконно утримуваних Росією кримських татар.

Олег Сенцов про свій новий фільм "Номери" на "Берлінале" (21.02.2020) 21.02.2020

Кінострічка "Номери" святкує прем'єрний показ на цьогорічному "Берлінале". Це другий фільм українського режисера Олега Сенцова. Він особисто не брав участі у зйомках, бо перебував у російській тюрмі, але контролював підготовку. Як йому це вдавалось?
Ердоган у Києві наголосив на невизнанні анексії Криму

Ердоган у Києві наголосив на невизнанні анексії Криму 03.02.2020

Президент Туреччини запевнив, що Анкара не визнає анексію Криму Росією. Він також пообіцяв подальшу підтримку кримським татарам.
Понад 700 в'язнів з ОРДЛО чекають повернення в Україну - Денісова

Понад 700 в'язнів з ОРДЛО чекають повернення в Україну - Денісова 21.01.2020

Людмила Денісова разом з головою ОБСЄ Еді Рамою відвідали Станицю Луганську. За словами української омбудсменки, переведення на українську територію з ОРДЛО для відбування покарання чекають понад 700 в'язнів.
Денісова закликала світ втрутитися у ситуацію українськими політв'язнями в РФ

Денісова закликала світ втрутитися у ситуацію українськими політв'язнями в РФ 17.01.2020

Українська омбудсмена закликала міжнародну спільноту відреагувати на порушення прав утримуваних у Росії українських політв'язнів, зокрема кримських татар.
За ґратами у РФ перебувають близько сотні незаконно ув'язнених українців - МЗС України

За ґратами у РФ перебувають близько сотні незаконно ув'язнених українців - МЗС України 06.01.2020

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Москву для звільнення усіх незаконно утримуваних українців.
Олег Сенцов про ядерну зброю для України і Путіна на лаві підсудних у Гаазі (відео)

Олег Сенцов про ядерну зброю для України і Путіна на лаві підсудних у Гаазі (відео) 27.11.2019

Навіщо Україні повертати ядерну зброю? Чим Будапештський формат кращий за Нормандський? Чи зможе суд в Гаазі притягти Путіна до відповідальності? Про це лауреат премії Сахарова Олег Сенцов в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Олег Сенцов: Я б хотів, щоб Путін відповів перед судом в Гаазі

Олег Сенцов: Я б хотів, щоб Путін відповів перед судом в Гаазі 27.09.2019

Український режисер Олег Сенцов під час візиту в Берлін розповів DW про те, що пережив, перебуваючи в російській в'язниці, про свої плани на майбутнє, і про те, що думає про Росію й Україну.
Сотні невідомих: скільки українців досі утримують в Росії, Криму та на Донбасі

Сотні невідомих: скільки українців досі утримують в Росії, Криму та на Донбасі 11.09.2019

Навіть після повернення в Україну 35 бранців в РФ та анексованому Криму за ґратами залишається щонайменше 86 українців. Ще сотні - ув'язнені у непідконтрольній Києву частині Донбасу.
Великий обмін між Україною і РФ: надія і критика з Брюсселя

Великий обмін між Україною і РФ: надія і критика з Брюсселя 10.09.2019

У Брюсселі радіють тому, що обмін полоненими між Україною і Росією відбувся. Опитані DW євродепутати не вважають обмін політично рівноцінним, але заспокоюють, що відносини Києва з ЄС він не зіпсує.
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