Українські політв'язні в Росії

Олег Сенцов про свій новий фільм "Номери" на "Берлінале" (21.02.2020)

Кінострічка "Номери" святкує прем'єрний показ на цьогорічному "Берлінале". Це другий фільм українського режисера Олега Сенцова. Він особисто не брав участі у зйомках, бо перебував у російській тюрмі, але контролював підготовку. Як йому це вдавалось?