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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "українські політв'язні в Росії".
За ґратами на території Російської Федерації перебувають десятки українських громадян, котрі міжнародними правозахисними організаціями визнані політичними в'язнями. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Кінострічка "Номери" святкує прем'єрний показ на цьогорічному "Берлінале". Це другий фільм українського режисера Олега Сенцова. Він особисто не брав участі у зйомках, бо перебував у російській тюрмі, але контролював підготовку. Як йому це вдавалось?
Навіщо Україні повертати ядерну зброю? Чим Будапештський формат кращий за Нормандський? Чи зможе суд в Гаазі притягти Путіна до відповідальності? Про це лауреат премії Сахарова Олег Сенцов в ексклюзивному інтерв'ю DW.