В окупованому Криму та в Росії незаконно утримують 120 громадян України

На території Росії та окупованого Криму незаконно утримується близько 120 громадян України, більшість з яких - кримські татари. Про це йдеться в опублікованій у неділю, 26 квітня, заяві міністерства закордонних справ України з приводу четвертої річниці заборони російською окупаційною адміністрацією діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

"На сьогодні в рамках тривалих репресій проти незгодних близько 120 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами, незаконно утримуються або засуджені Росією за політичними мотивами на території РФ і тимчасово окупованого Криму. За останні півроку окупаційна адміністрація виносить масові попередження про неприпустимість порушення "закону про мітинги і збори" членам Меджлісу кримськотатарського народу, активістам кримськотатарського національного руху, зокрема, Еміні Авамілєвій, Абдурешит Джеппаровій та іншим активістам", - зазначає МЗС України.

Зовнішньополітичне відомство називає заборону діяльності вищого представницько-виконавчого органу кримських татар окупаційною владою черговим свідченням грубого порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини, проявом расової дискримінації, елементом масштабної кампанії залякування і переслідування незгодних з окупацією півострова і фіктивними результатами так званого "референдуму" від 16 березня 2014 року.

У зв'язку з невиконанням Росією приписів Міжнародного суду ООН, яким її зобов'язали утримуватися від обмежень щодо можливості кримських татар зберегти власні представницькі інститути, МЗС України закликало світову спільноту продовжувати чинити тиск на Росію і посилювати санкції покликаної покласти край репресіям кримськотатарської спільноти в Криму.

Нагадаємо, що 16 квітня на Сході України відбувся черговий етап обміну утримуваними особами, проте серед них не було кримських татар. Як зазаначила пресслужба президента України, переговори щодо звільнення українських громадян, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії, тривають.