На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українсько-німецькі відносини".

Українсько-німецькі відносини - сукупність політичних, економічних, науково-освітніх та культурних відносини між Німеччиною та Україною. Німеччина представлена в Україні посольством у Києві. Офіс генерального консульства в Донецьку в січні 2015-го року тимчасово перенесено до Дніпра. Крім того, у Львові, Одесі та Харкові Німеччина має своїх почесних консулів. Україна представлена у ФРН посольством у Берліні та генеральними консульствами в Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені та Дюcсельдорфі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.