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Українсько-німецькі відносини

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українсько-німецькі відносини".

Українсько-німецькі відносини - сукупність політичних, економічних, науково-освітніх та культурних відносини між Німеччиною та Україною. Німеччина представлена в Україні посольством у Києві. Офіс генерального консульства в Донецьку в січні 2015-го року тимчасово перенесено до Дніпра. Крім того, у Львові, Одесі та Харкові Німеччина має своїх почесних консулів. Україна представлена у ФРН посольством у Берліні та генеральними консульствами в Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені та Дюcсельдорфі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецька преса: Називаючи канцлера ковбасою, Мельник нікому не допомагає

Німецька преса: Називаючи канцлера "ковбасою", Мельник нікому не допомагає 04.05.2022

Недипломатичні слова українського посла в Німеччині Андрія Мельника на адреcу канцлера ФРН Олафа Шольца активно коментує німецька преса. Підбірка від DW.
Посол Мельник, канцлер Шольц і ображена ковбаса

Посол Мельник, канцлер Шольц і "ображена ковбаса" 04.05.2022

Образливі слова посла України в Берліні Мельника на адресу канцлера Шольца викликали дискусію в Німеччині. Тим часом Шольц втрачає популярність серед німців. Натомість рейтинг віцеканцлера Габека зростає.
Бербок: Поставки танків Україні - не табу для Німеччини

Бербок: Поставки танків Україні - не табу для Німеччини 20.04.2022

Голова німецького МЗС Бербок пообіцяла Україні військову підтримку в середньо- та довгостроковій перспективі, а також запевнила, що танки та інша броньована техніка - не табу для Берліна.
Як Німеччина допомагає захистити культурну спадщину України

Як Німеччина допомагає захистити культурну спадщину України 18.04.2022

Війна, розв'язана Росією в Україні, загрожує культурній спадщині країни. Діяльність нещодавно створеної у ФРН мережі спрямована на захист культурних цінностей України та координацію заходів щодо надання допомоги музеям.
Українські спортсмени у ФРН: тренування з думкою про повернення додому

Українські спортсмени у ФРН: тренування з думкою про повернення додому 18.04.2022

Мрії та надії молодих українських спортсменів враз зруйнувала російська війна. Багато з них разом із сім'ями залишили країну. Та дехто вже зміг відновити тренування на новому місці. Репортаж з Німеччини.

Коментар: Відмова Києва прийняти Штайнмаєра - помилка

Коментар: Відмова Києва прийняти Штайнмаєра - помилка 13.04.2022

Президент ФРН хотів візитом до Києва виявити солідарність з українцями. Проте йому дали зрозуміти, що його приїзд небажаний. Цю позицію можна зрозуміти, і все ж таки вона є помилковою, вважає Розалія Романець.
Депутат Бундестагу: Ми не можемо піддатися на шантаж Путіна

Депутат Бундестагу: Ми не можемо піддатися на шантаж Путіна 11.04.2022

Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот розповів в інтерв'ю DW про те, чи відмовиться ФРН від газу з РФ і чи поставлятимуть зброю Україні.

Посол Андрій Мельник - недипломатичний дипломат у Берліні

Посол Андрій Мельник - недипломатичний дипломат у Берліні 08.04.2022

Цей дипломат є недипломатично відвертим. Андрій Мельник, український посол у Берліні, своїми заявами, вірогідно, навіть змінює німецьку політику. Президент ФРН змушений виправдовуватися.

Війна в Україні та стара німецька травма

Війна в Україні та стара німецька травма 03.04.2022

У багатьох німців старшого віку кадри смерті, руйнувань та потоку біженців з України розворушили спогади про власний досвід Другої світової війни.

Німеччина більше не інформуватиме про поставки зброї Україні

Німеччина більше не інформуватиме про поставки зброї Україні 14.03.2022

З міркувань безпеки уряд ФРН не розголошуватиме подробиці про військові постачання для України.

"Боюся, безумець не зупиниться": у Берліні пройшла акція солідарності з Україною (23.02.2022) 23.02.2022

Пів тисячі людей зібралися перед посольством Росії у столиці Німеччини 22 лютого на спонтанну акцію солідарності з Україною, вимагаючи негайного запровадження санкцій щодо Росії.
Глава міноборони Німеччини: Вимоги нейтралітету України неприйнятні

Глава міноборони Німеччини: Вимоги нейтралітету України неприйнятні 17.02.2022

Україна має право обирати союзників, наголошує очільниця міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Так вона відповіла на пропозиції "фінляндизації" України задля поступок Москві в інтерв'ю DW.
Німецька преса: Час дистанціюватися від Шредера

Німецька преса: "Час дистанціюватися від Шредера" 01.02.2022

Німецькі ЗМІ критикують недостатньо чітку позицію канцлера Олафа Шольца щодо загрози російського вторгнення в Україну і закликають соціал-демократів дистанціюватися від ексканцлера Ґергарда Шредера.
Конфлікт навколо України: Німеччина як ідеальний посередник?

Конфлікт навколо України: Німеччина як ідеальний посередник? 26.01.2022

На тлі загрози російського вторгнення в Україну лунають голоси про особливу роль Німеччини - зокрема через німецькі відносини з Росією. Однак у Берліні вагаються з вибором позиції.
Газ, зброя, євроінтеграція: чого чекати Україні від нового уряду ФРН (08.12.2021)

Газ, зброя, євроінтеграція: чого чекати Україні від нового уряду ФРН (08.12.2021) 08.12.2021

У Німеччині офіційно починає роботу новий уряд на чолі з канцлером ФРН Олафом Шольцом. "Північний потік-2", постачання зброї, євроінтеграція і відносини з Росією - чого чекати Україні від нової влади ФРН?

Жертв Голодомору уперше вшанували в кафедральному соборі Берліна (30.11.2021)

Жертв Голодомору уперше вшанували в кафедральному соборі Берліна (30.11.2021) 30.11.2021

Панахида-реквієм за упокій українців, загиблих внаслідок Голодомору 1932-1933 років, відбулася у відомому кафедральному соборі Берліна. Екуменічну службу ініціювало посольство України у ФРН.

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