"Український скандал" у США: ще один інформатор готовий свідчити

Другий інформатор, який заявляє, що має інформацію з перших рук про дії президента США Дональда Трампа в "українському скандалі", вже мав розмову з генеральним інспектором розвідувальних служб США Майклом Аткінсоном. Про це повідомив його адвокат Марк Заід в інтерв'ю телеканалу ABC, яке вийшло в ефір у неділю, 6 жовтня. Заід також представляє інтереси і першого інформатора у скандалі.

Раніше видання New York Times також писало, що другий співробітник спецслужб розглядає можливість подати офіційну скаргу до генерального інспектора розвідки.

Президент Дональд Трамп вже відреагував на появу другого інформатора. Він написав у Twitter, що той теж володіє інформацією "з других рук" та з'являєиться на заміну першому, який "майже повністю помилково зрозумів" його телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у США триває скандал навколо телефонної розмови президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня. Трампу закидають, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена в Україні.

Крім того, комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року. 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал.