Україна привітала резолюцію Європарламенту щодо російської агресії

Президент України Володимир Зеленський подякував ЄС за резолюцію Європарламенту (ЄП), в якій він закликає ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну. "Військові дії проти України матимуть для Росії високу економічну й політичну ціну. Загроза безпеці України – це загроза миру й стабільності Європи", - написав глава держави в Twitter у четвер, 16 листопада.

МЗС: Європейські партнери чітко розуміють джерело викликів безпеці в Європі

Як підкреслив своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, для України важливо, що ЄП прямо наголошує: РФ повинна відвести свої збройні сили від кордону та припинити створювати додаткові загрози територіальній цілісності. "Для нас також дуже важливо, що у цій же резолюції Європейський Парламент чітко підтвердив перспективу вступу України до ЄС», - зазначив Кулеба.

Як підкреслюють в МЗС, у документі також ідеться, що суворі економічні, фінансові, персональні санкції ЄС, США та інших міжнародних партнерів мають стримати Росію та демотивувати її від подальшої агресії. "Резолюція вчергове засвідчила, що європейські партнери чітко розуміють розмір і масштаб сучасних викликів безпеці в Європі, а також джерело цих викликів", - резюмують у відомстві.

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Відключення від міжнародної системи грошових переказів SWIFT може стати найсуворішою санкцією проти РФ

Що міститься в резолюції ЄП

В резолюції, ухваленій 16 грудня, ЄП закликав Європейську Раду бути готовою без зволікань запровадити жорсткі санкції, якщо Росія спрямує свою армію проти України. Під санкційні обмеження мають потрапити російські військові, причетні до планування ймовірного вторгнення в Україну та люди з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, а також члени їхніх родин.

Фінансові активи і майно осіб, які потраплять під санкції, мають бути заморожені, а їм самим - відмовлено у в’їзді на територію країн Євросоюзу, говориться у резолюції. Окрім цього, євродепутати закликають відключити Росію від платіжної системи SWIFT та спрямувати санкційні обмеження "на важливі сектори російської економіки", що "підірве" фінансування розвідувальних служб і армії РФ.

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Євросоюз також повинен терміново розпочати заходи із зменшення своєї залежності від російських енергоносіїв та "виявити відчутнішу енергетичну солідарність з Україною", йдеться у резолюції. У зв’язку з цим депутати закликають європейські інституції та уряди країн-членів Євросоюзу зробити все можливе, аби "газопровід "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію, незалежно від того, чи відповідає він певним пунктам положень Газової директиви ЄС".