 Україна запровадила санкції проти китайських інвесторів ″Мотор Січі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2021

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Україна запровадила санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі"

Указ про введення санкцій на три роки підписав президент України Володимир Зеленський.

Україна ввела санкції проти китайських інвесторів Мотор Січ

Україна ввела санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 січня щодо застосування санкцій проти кількох компаній. Згідно з документами, опублікованими на сайті Офісу президента, Україна запровадила санкції на 3 роки проти компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови), що володіє 10 відсотками акцій компанії "Мотор Січ", китайської компанії Beijing Skyrizon, яка хоче купити акції підприємства, а також пов'язаних із ними підприємств.

У списку санкцій перебувають Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, що належать Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а також Beijing Xinwei Technology Group Co., яка контролює Beijing Skyrizon.

Крім того, під санкції потрапив громадянин Китаю Ван Цзин - основний акціонер Beijing Xinwei і Beijing Skyrizon.

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Санкції передбачають блокування активів, запобігання вивозу капіталу за межі України, заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, анулювання офіційних візитів і переговорів щодо укладення угод. 

Акції "Мотор Січі" перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого Служби безпеки України з метою збереження речових доказів у порушеному в липні 2017 року кримінальному провадженні, нагадує агентство "Інтерфакс-Україна".

На початку серпня 2020 року Beijing Xinwei повідомила, що відмовилася від спроби отримати дозвіл на купівлю "Мотор Січі" спільно з держконцерном "Укроборонпром", і тепер її новим партнером є DCH Олександра Ярославського. Компанії вже чотири рази подавали заяви до АМКУ, останній раз - у грудні минулого року, проте поки що безрезультатно. У результаті китайські інвестори повідомили Україні про подачу позову до міжнародного арбітражу 5 грудня 2020 року на 3,5 мільярда доларів у зв'язку з порушенням їхніх прав.

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Раніше ексголова АМКУ Юрій Терентьєв допускав санкції з боку США в разі отримання спільного контролю компанією Skyrizon Aircraft і державним концерном "Укроборонпром" над компанією "Мотор Січ".

У січні міністерство торгівлі США запровадило санкції проти компанії Beijing Skyrizon, заявивши, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США.

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Прокуратура додатково арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський

Після того, китайська Beijing Skyrizon та група DCH Олександра Ярославського подали заявку до АМКУ про купівлю "Мотор Січі", її акції додатково арештували, заявив бізнесмен Ярославський.  

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