Україна запровадила санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 січня щодо застосування санкцій проти кількох компаній. Згідно з документами, опублікованими на сайті Офісу президента, Україна запровадила санкції на 3 роки проти компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови), що володіє 10 відсотками акцій компанії "Мотор Січ", китайської компанії Beijing Skyrizon, яка хоче купити акції підприємства, а також пов'язаних із ними підприємств.

У списку санкцій перебувають Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, що належать Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а також Beijing Xinwei Technology Group Co., яка контролює Beijing Skyrizon.

Крім того, під санкції потрапив громадянин Китаю Ван Цзин - основний акціонер Beijing Xinwei і Beijing Skyrizon.

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Санкції передбачають блокування активів, запобігання вивозу капіталу за межі України, заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, анулювання офіційних візитів і переговорів щодо укладення угод.

Акції "Мотор Січі" перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого Служби безпеки України з метою збереження речових доказів у порушеному в липні 2017 року кримінальному провадженні, нагадує агентство "Інтерфакс-Україна".

На початку серпня 2020 року Beijing Xinwei повідомила, що відмовилася від спроби отримати дозвіл на купівлю "Мотор Січі" спільно з держконцерном "Укроборонпром", і тепер її новим партнером є DCH Олександра Ярославського. Компанії вже чотири рази подавали заяви до АМКУ, останній раз - у грудні минулого року, проте поки що безрезультатно. У результаті китайські інвестори повідомили Україні про подачу позову до міжнародного арбітражу 5 грудня 2020 року на 3,5 мільярда доларів у зв'язку з порушенням їхніх прав.

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Раніше ексголова АМКУ Юрій Терентьєв допускав санкції з боку США в разі отримання спільного контролю компанією Skyrizon Aircraft і державним концерном "Укроборонпром" над компанією "Мотор Січ".

У січні міністерство торгівлі США запровадило санкції проти компанії Beijing Skyrizon, заявивши, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США.