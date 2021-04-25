Україна заборонила в'їзд з Індії з 2 травня

Кабінет Міністрів України заборонив з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території щонайменше сім днів протягом останніх 14 днів, перетинати кордон з Україною з огляду на поширення у цій країні коронавірусу. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу в п'ятницю, 30 квітня.

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"Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Республіки Індія, також підлягають обов'язковій самоізоляції незалежно від наявності та результату ПЛР тестування", - повідомив Ляшко.

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Раніше США, Німечина, Франція, Італія, Бельгія, Австралія та низка інших країн також заборонили в'їзд особам, які приїжджають з Індії, де наразі масово поширюється коронавірус.

В країні вже офіційно підтвердили більше 18,7 мільйона заражень коронавірусом та 208 330 смертей внаслідок нього. Останнім часом в країні фіксуються рекордні добові прирости захворюваності. Зокрема, протягом 29 квітня в країні підтвердили 386 888 нових заражень коронавірусом.

За даними порталу Corona-in-Zahlen, який аналізує ситуацію з поширенням коронавірусу у світі, кількість нових інфекцій, зафіксованих в Індії протягом останніх семи днів на сто тисяч населення, складає 153,4. В України цей показник є дещо вищим - 160.

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Дивитись відео 02:40 Поділитись Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3shRS Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021)