Коронавірус в Індії: ситуація близька до апокаліпсиса (фотогалерея)

Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.