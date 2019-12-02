 ″Українагейт″: Демократи опублікували звіт щодо імпічменту Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2019

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"Українагейт": Демократи опублікували звіт щодо імпічменту Трампа

Дональд Трамп не лише тиснув на Володимира Зеленського, але й робив усе, щоб перешкодити рослідуванню цієї справи. Однак для таких випадків передбачений спеціальний захід - імпічмент, йдеться у звіті демократів.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США у вівторок, 3 грудня, опублікував звіт у справі щодо можливого імпічменту американського президента Дональда Трампа. В ньому зібрана інформація щодо дій Трампа щодо України, які призвели до розслідування, ініційованого Демократичною партією.

"Схема президента Трампа підірвала зовнішню політику США щодо України та підірвала нашу національну безпеку на користь двох політично мотивованих розслідувань, які допомогли би його кампанії з переобрання", - сказано в документі. Йдеться про розслідування щодо сина ймовірного конкурента Трампа на наступних президентських виборах ексвіцепрезидента США Джо Байдена - Хантера, який працював в українській компанії Burisma, а також щодо ймовірного втручання України в американські вибори у 2016 році.

У звіті детально викладена історія з імовірним тиском Трампа на українського президента Володимира Зеленського та наданням військової допомоги в обмін на початок розслідування проти Хантера Байдена.

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"Президент Трамп та його вищі посадові особи можуть не бачити нічого поганого в тому, щоб використовувати повноваження офісу президента для тиску на іноземну країну, щоб допомогти в кампанії переобрання президента (…) Однак батьки-засновники прописали заходи для керівника, який ставить свої особисті інтереси вище інтересів країни: імпічмент", - наголошується в документі.

Розслідування проти Трампа почалось після того, як став відомий зміст його телефонної розмови з Зеленським 25 липня. Однак ця розмова не була ні початком, ні кінцем спроб Трампа змінити зовнішню політику США, а скоріше "драматичним крещендо" під час багатомісячної кампанії, наголошується у звіті. Там також повідомляється, що Трамп та члени його адміністрації неодноразово намагалися завадити розслідуванню, і воно все ще не завершене.

У Білому домі назвали звіт демократів "маячнею". "В кінці одностороннього шахрайського процесу голова (комітету з розвідки Палати представників Адам. - Ред.) Шифф та демократи не змогли надати жодних доказів протиправних дій президента Трампа", - заявила речниця Трампа Стефані Грішем, передає агенція dpa. Вона додала, що звіт відображає лише розчарування демократів. "Звіт голови Шиффа читається, як маячня блогера у підвалі, який намагається довести щось, коли є докази лише нічого", - зазначила речниця президента.

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Звіт щодо імпічменту Трампа

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