Украінців інформуватимуть про коронавірус за допомогою смс-повідомлень

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) інформуватиме українців про коронавірус за допомогою смс-повідомлень. Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України в суботу, 14 березня. Про це повідомляє пресслужба МОЗ .

"Це будуть короткі і чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни і основні рекомендації для боротьби з коронавірусом", - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.

Технічне виконання цього рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль поклав на міністерство цифрової трансформації і міністерство інфраструктури України, які проведуть відповідні переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.

Україна закриває кордони

Як повідомлялося, Україна з 16 березня на два тижні закриє в'їзд до країни для громадян іноземних держав. З 17 березня упродовж наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного пасажирського сполучення.

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Заходи з закриття кордонів були вжиті в Україні у зв'язку з поширенням у світі гострого респіраторного захворювання COVID-19, яке викликає коронавірус SARS-CoV-2. В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний.