РНБО: Українці на автотранспорті зможуть повернутися додому й після 17 березня

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) закликала громадян України повернутися в країну до 17 березня 2020 року. Водночас в РНБО запевнили, що після цієї дати пункти пропуску для українців, що подорожують на індивідуальному автотранспорті, будуть відкриті.
"17 березня 2020 року з 00 години 00 хвилин упродовж наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску відкриті", - йдеться у повідомленні на сайті РНБО, опублікованому в суботу, 14 березня.
"16 березня з 00.00 протягом наступних двох тижнів припиняється в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України та за окремими рішеннями МЗС - акредитованих співробітників дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій", - нагадується в повідомленні.
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Також у випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю та здоров'ю громадянам України, РНБО рекомендує звертатися до найближчої дипломатичної установи або на цілодобову гарячу ліню МЗС +38 (044) 238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.
Як повідомлялося, заходи з закриття кордонів були вжиті в Україні у зв'язку з поширенням у світі гострого респіраторного захворювання COVID-19, яке викликає коронавірус SARS-CoV-2. В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний.
Сусіди України також закривають кордони
Уряд Словаччини закрив свої кордони для іноземців з 7-ої години ранку 13 березня. На усіх прикордонних переходах країни з сусідніми державами, окрім Польщі, - жорсткий контроль.
За рішенням уряду, тим, хто не має дійсного словацького закордонного паспорта та не може довести постійне проживання в країні, не дозволять в'їхати в країну. Припинено автобусне та залізничне пасажирське сполучення з сусідніми державами, здійснюються лише вантажні перевезення.
Уряд Польщі також закрив кордони. Як оголосив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, починаючи з 15 березня, іноземцям буде заборонено в'їзд до країни, а поляки, які повертаються на батьківщину, повинні будуть провести два тижні в карантині. Цей захід, за словами польського прем'єра, поки що запроваджується на 10 днів.
До схожих кроків вдалися також Чехія та Данія.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Криза в Італії
З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Італія ізольована
Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Середземноморські круїзи призупинені
Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Круїзи як фактор ризику
Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів
Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно
Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі
Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.
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Туризм: коронавірус і його наслідки
Азіати очкують величезні збитки
Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.
Автор: Андреас Кірхгофф