РНБО: Українці на автотранспорті зможуть повернутися додому й після 17 березня

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) закликала громадян України повернутися в країну до 17 березня 2020 року. Водночас в РНБО запевнили, що після цієї дати пункти пропуску для українців, що подорожують на індивідуальному автотранспорті, будуть відкриті.

"17 березня 2020 року з 00 години 00 хвилин упродовж наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску відкриті", - йдеться у повідомленні на сайті РНБО, опублікованому в суботу, 14 березня.

"16 березня з 00.00 протягом наступних двох тижнів припиняється в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України та за окремими рішеннями МЗС - акредитованих співробітників дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій", - нагадується в повідомленні.

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Також у випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю та здоров'ю громадянам України, РНБО рекомендує звертатися до найближчої дипломатичної установи або на цілодобову гарячу ліню МЗС +38 (044) 238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомлялося, заходи з закриття кордонів були вжиті в Україні у зв'язку з поширенням у світі гострого респіраторного захворювання COVID-19, яке викликає коронавірус SARS-CoV-2. В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний.

Дивитись відео 06:15 Поділитись Українські школи на карантині через коронавірус: що робити батькам і школярам (12.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ZJwO Українські школи на карантині через коронавірус: що робити батькам і школярам (12.03.2020)

Сусіди України також закривають кордони

Уряд Словаччини закрив свої кордони для іноземців з 7-ої години ранку 13 березня. На усіх прикордонних переходах країни з сусідніми державами, окрім Польщі, - жорсткий контроль.

За рішенням уряду, тим, хто не має дійсного словацького закордонного паспорта та не може довести постійне проживання в країні, не дозволять в'їхати в країну. Припинено автобусне та залізничне пасажирське сполучення з сусідніми державами, здійснюються лише вантажні перевезення.

Уряд Польщі також закрив кордони. Як оголосив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, починаючи з 15 березня, іноземцям буде заборонено в'їзд до країни, а поляки, які повертаються на батьківщину, повинні будуть провести два тижні в карантині. Цей захід, за словами польського прем'єра, поки що запроваджується на 10 днів.

До схожих кроків вдалися також Чехія та Данія.