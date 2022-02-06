Уйгури - тюркомовна народність. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "уйгури".

Уйгури - тюркомовна народність, що здебільшого живе на заході Китаю в регіоні під назвою Сіньцзян. Загалом нараховується близько 10 мільйонів представників цієї народності. Майже всі вони - близько 9 мільйонів - проживає в Китаї. За віросповіданням уйгури є мусульманами-сунітами. Їхня культура загалом набагато ближча до культури народів Центральної Азії, зокрема, узбецької й казахської. Уйгурська мова близька до узбецької й має схожість із казахською, киргизькою і турецькою мовами. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.