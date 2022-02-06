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Уйгури

Уйгури - тюркомовна народність. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "уйгури".

Уйгури - тюркомовна народність, що здебільшого живе на заході Китаю в регіоні під назвою Сіньцзян. Загалом нараховується близько 10 мільйонів представників цієї народності. Майже всі вони - близько 9 мільйонів - проживає в Китаї. За віросповіданням уйгури є мусульманами-сунітами. Їхня культура загалом набагато ближча до культури народів Центральної Азії, зокрема, узбецької й казахської. Уйгурська мова близька до узбецької й має схожість із казахською, киргизькою і турецькою мовами. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Генсек ООН закликав Китай забезпечити можливість візиту комісарки з прав людини

Генсек ООН закликав Китай забезпечити можливість візиту комісарки з прав людини 06.02.2022

У рамках Олімпіади в Пекіні генсек ООН зустрівся із китайським керівництвом та закликав забезпечити доступ правозахисників до населеного уйгурами регіону на північному заході Китаю. 
Китай розкритикував США за дипломатичний бойкот зимової Олімпіади

Китай розкритикував США за дипломатичний бойкот зимової Олімпіади 07.12.2021

США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні. Своєю чергою Китай вважає це рішення помилковим.
США планують дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні

США планують дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні 07.12.2021

Адміністрація президента США Джо Байдена не надсилатиме на зимові Олімпійські ігри своїх дипломатичних представників, але спортсмени візьмуть участь у змаганнях.
США запровадили нові санкції проти компаній з Росії, Китаю та Ірану

США запровадили нові санкції проти компаній з Росії, Китаю та Ірану 10.07.2021

До санкційного списку США потрапили компанії з Росії, Китаю, Ірану та інших країн. До російських фірм обмежувальні заходи застосували через те, що вони купували компоненти з військовими цілями.
Китай заперечує, що тиснув на Україну постачанням вакцини

Китай заперечує, що тиснув на Україну постачанням вакцини 27.06.2021

Китай стверджує, що не погрожував Україні припиненням поставок вакцини від коронавірусу через її підпис під заявою про порушення прав уйгурів.
AP: Китай погрожував Україні заблокувати постачання вакцин

AP: Китай погрожував Україні заблокувати постачання вакцин 25.06.2021

Двоє дипломатів із західних країн розповіли інформагенції АР, що Пекін нібито тиснув на Київ, аби він не підтримав міжнародний заклик Канади розслідувати ситуацію з дотриманням прав людини в Китаї.
США блокують імпорт деталей для сонячних панелей із Китаю

США блокують імпорт деталей для сонячних панелей із Китаю 24.06.2021

Адміністрація президента Джо Байдена вважає, що для виробництва цих деталей у Китаї застосовують примусову працю представників національних меншин, зокрема уйгурів.
Журналісти NYT отримали Пулітцерівську премію за матеріали про COVID-19

Журналісти NYT отримали Пулітцерівську премію за матеріали про COVID-19 12.06.2021

Журі найпрестижнішої у США нагороди у журналістиці відзначило матеріали видання NYT про боротьбу з пандемією. Також премійовані журналісти інших видань за статті про утиски мусульман в Китаї і загибель Джорджа Флойда.
Німецький бізнес закликають стежити за дотриманням прав людини при співпраці з Китаєм

Німецький бізнес закликають стежити за дотриманням прав людини при співпраці з Китаєм 06.06.2021

Німецькі компанії, які ведуть бізнес в Китаї, мають уникати використання примусової праці та наполягати на дотриманні прав людини, наголосили у Федеральному об'єднанні німецької промисловості.
Джастін Трюдо закликає використати Олімпіаду в Пекіні для посилення тиску на Китай

Джастін Трюдо закликає використати Олімпіаду в Пекіні для посилення тиску на Китай 05.06.2021

Пекін легко може не звертати увагу на звинувачення у порушеннях прав людини з боку однієї країни, але не зможе не відреагувати на критику з боку світової спільноти, вважає канадський прем'єр Джастін Трюдо.
Китай оголосив про санкції проти чиновників з США і Канади

Китай оголосив про санкції проти чиновників з США і Канади 27.03.2021

Особам, проти яких запроваджено санкції, заборонено відвідувати материковий Китай, Гонконг або Макао і мати будь-які відносини з китайськими фінансовими організаціями.
Китай оголосив про санкції щодо британських посадовців

Китай оголосив про санкції щодо британських посадовців 26.03.2021

Китай наклав санкції на дев'ять фізичних і чотири юридичні особи з Великобританії. Рішення Пекіна є відповіддю на скоординовані дії США, Євросоюзу, Великобританії і Канади.
У відповідь на санкції ЄС: Китай заборонив в'їзд європарламентарям

У відповідь на санкції ЄС: Китай заборонив в'їзд європарламентарям 22.03.2021

Пекін відкидає закиди ЄС у порушенні прав людини і вважає, що Брюссель втручається у внутрішні справи Китаю.
Китай відкидає звинувачення у геноциді уйгурів

Китай відкидає звинувачення у "геноциді" уйгурів 07.03.2021

Глава МЗС Китаю назвав твердження про "геноцид" уйгурів абсурдними. За оцінками правозахисників, сотні тисяч уйгурів та представників інших мусульманських меншин відправили у табори у Сіньцзяні.
Хто в Німеччині хоче, щоб Північний потік-2 добудували (відео)

Хто в Німеччині хоче, щоб "Північний потік-2" добудували (відео) 15.02.2021

Шок від умов у російському спецприймальнику. Чому уйгури, які втекли в Туреччину, бояться повернення у Китай. Як іспанська Майорка потерпає від пандемії. Які пандемічні розваги вигадали французи.
Китай заборонив мовлення британського телеканалу BBC World News

Китай заборонив мовлення британського телеканалу BBC World News 12.02.2021

Пекін наклав заборону на трансляцію BBC World News через "шкоду національним інтересам Китаю" і "протизаконний контент". Телеканал зробив репортаж про дискримінацію уйгурів.
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