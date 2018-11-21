 Угорські паспорти і мовний закон: інтерв′ю з міністром закордонних справ Угорщини (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 22.11.2018

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Угорські паспорти і мовний закон: інтерв'ю з міністром закордонних справ Угорщини (відео)

Про угорські паспорти для українців на Закарпатті, мовний закон, взаємини з Росією та подвійні стандарти Західної Європи - ексклюзивне інтерв'ю DW з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто.

Петер Сіярто завляє, що новой мовний закон України став ножем в спину для Угорщини

Петер Сіярто завляє, що новой мовний закон України став ножем в спину для Угорщини

Кореспондент DW Юрій Шейко зустрівся в Брюсселі з главою зовнішньополітичного відомства Угорщини та розпитав його про головні конфліктні питання між Києвом та Будапештом, а також про те, як угорська влада пропонує їх вирішувати. 

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Коментар: "Паспортизація" України Угорщиною - бій без правил

Видача угорських паспортів на Закарпатті громадянам України ставить під загрозу не тільки добросусідські відносини між двома країнами, а й майбутнє України в Євросоюзі та НАТО, вважає Сергій Руденко. (08.10.2018)  

Паспорти з Угорщини: чи здатний Київ зупинити Будапешт?

Будапешт порушує норми міжнародного права, видаючи жителям Закарпаття угорські паспорти. Проте ефективних методів протидії Київ не має, кажуть експерти. Україні треба удосконалювати власний закон про громадянство. (28.09.2018)  

Клімкін: Якщо Угорщина не відкличе консула, Україна вишле його

Якщо Угорщина не відкличе до кінця тижня свого консула в Береговому, то Київ вишле його, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. (02.10.2018)  

МЗС України: Антиугорські білборди на Закарпатті - провокація

Глава МЗС України закликає з'ясувати, хто розмістив антиугорські білборди на Закарпатті. Обласна влада вже кивнула на ФСБ Росії. (21.10.2018)  

Офіційний Київ звинуватив Будапешт у маніпуляціях навколо закону про освіту

Відповідаючи на вимоги МЗС Угорщини відкласти застосування українського закону про освіту, в МЗС України закинули угорській владі використання суперечки для здобуття голосів на майбутніх парламентських виборах. (20.03.2018)  

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Про угорські паспорти для українців на Закарпатті, мовний закон, взаємини з Росією та подвійні стандарти Західної Європи - ексклюзивне інтерв'ю DW з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто.