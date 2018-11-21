Угорські паспорти і мовний закон: інтерв'ю з міністром закордонних справ Угорщини (відео)

Про угорські паспорти для українців на Закарпатті, мовний закон, взаємини з Росією та подвійні стандарти Західної Європи - ексклюзивне інтерв'ю DW з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто.
Кореспондент DW Юрій Шейко зустрівся в Брюсселі з главою зовнішньополітичного відомства Угорщини та розпитав його про головні конфліктні питання між Києвом та Будапештом, а також про те, як угорська влада пропонує їх вирішувати.
Видача угорських паспортів на Закарпатті громадянам України ставить під загрозу не тільки добросусідські відносини між двома країнами, а й майбутнє України в Євросоюзі та НАТО, вважає Сергій Руденко. (08.10.2018)
Будапешт порушує норми міжнародного права, видаючи жителям Закарпаття угорські паспорти. Проте ефективних методів протидії Київ не має, кажуть експерти. Україні треба удосконалювати власний закон про громадянство. (28.09.2018)
Якщо Угорщина не відкличе до кінця тижня свого консула в Береговому, то Київ вишле його, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. (02.10.2018)
Глава МЗС України закликає з'ясувати, хто розмістив антиугорські білборди на Закарпатті. Обласна влада вже кивнула на ФСБ Росії. (21.10.2018)