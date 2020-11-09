Угода щодо Карабаху: в Єревані протестувальники вимагають відставки Пашиняна

Після підписання лідерами Вірменії, Азербайджану та Росії заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі в Єревані спалахнули масові заворушення. Мітингарі вимагають відставки прем'єра Пашиняна.
У ніч на 10 листопада в Єревані не спав ніхто. Відразу після появи тексту спільної заяви прем'єр-міністра Вірменії й президентів Азербайджану й Росії, де йшлося про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі та умови документа, тисячі єреванців вийшли з будинків і кинулися на площу Республіки, де розташована будівля уряду. Протестувальникам вдалося прорватися в будівлю, практично не зустрівши опору з боку охорони. Обурені люди розгромили зал засідань уряду і кабінет прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
До ранку ситуація не втихомирилася, попри виступи представників міністерства оборони й Генштабу збройних сил Вірменії, які закликали всіх "побудувати незрівнянно сильну і боєздатну армію" і утримуватися від дій, здатних "підірвати основи державності". Прем'єр Нікол Пашинян вночі тричі виходив у прямий ефір у Facebook. Він закликав народ консолідуватися навколо вірменської держави. Де саме перебуває Пашинян - невідомо, сам він запевнив, що не покинув Єреван.
Тим часом людей на вулицях міста ставало дедалі більше. Частина з них вирушила до парламенту й захопила його залу засідань. При цьому був побитий спікер парламенту Арарат Мірзоян, який після цього опинився в лікарні.
Протестувальники вимагали негайної відставки прем'єр-міністра і його уряду, а також відкликання підпису вірменської сторони під документом, підписаним керівниками Азербайджану, Вірменії та Росії. Всі, хто прийшов до парламенту, висловлювали впевненість, що Пашинян фактично здав Карабах, тим самим зрадивши народ, який привів його до влади два з половиною роки тому.
"Цього ніхто не міг очікувати!" - обурюється єреванський таксист на ім'я Камо, який також прийшов до парламенту висловити недовіру Ніколу Пашиняну. За висловом Камо, в той час, як на фронті гинуть молоді хлопці, за їхніми спинами стається зрада.
Насправді Пашинян, за словами таксиста, підписав документ, під яким жодний розсудливий вірменин свого підпису не поставив би. На погляд Камо, прем'єр-міністр повинен подати у відставку: "На його місці повинна бути людина, яка змогла б змити з нашого народу ганьбу й приниження".
"Виходить, що всі сторони отримали, чого хотіли. Всі, крім Вірменії, яка тільки втратила", - обурюється кінооператор Левон Григорян, який прийшов до парламенту з друзями. На його думку, Азербайджан отримав контроль практично над усім Нагірним Карабахом, Туреччина задоволена тим, що її стратегічний партнер Азербайджан домігся свого, Росія задоволена тим, що конфлікт вичерпаний, і тільки Вірменія отримала мир, який може вибухнути в будь-який момент. "Фактично Пашинян підписав договір про капітуляцію", - вважає Григорян.
З ним згоден і ще один учасник акції протесту, якого звуть Аргішти. В інтерв'ю DW він сказав, що Нікол Пашинян не мав права таємно, за спинами людей підписувати доленосний документ: "Фактично глава уряду поставив великий і жирний хрест на всьому національно-визвольному русі нашого народу. Тим самим відкинувши все досягнуте після перемоги в першій карабаській війні".
Аргішти сказав, що зараз, перш за все, потрібно провести позачергове засідання парламенту і поставити питання про негайну відставку прем'єр-міністра. Звісно, додає він, тут можуть бути складнощі, оскільки переважна більшість мандатів у депутатів від політичної сили, що підтримує Пашиняна, але їх потрібно переконати проголосувати "за" його відставку.
Тим часом депутати від проурядової більшості не поспішають в парламент, хоч люди, які зібралися поруч з будівлею, пообіцяли, що "їх не чіпатимуть". З ранку не вдається забезпечити кворум, і в залі засідань парламенту поки що тільки депутати з опозиційних фракцій "Процвітаюча Вірменія" Гагика Царукяна і "Світла Вірменія" Едмона Марукяна.
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На думку експерта з регіональних проблем Манвела Гумашяна, безумовно, угода про припинення вогню в Карабасі багатьма у Вірменії сприймається як капітуляція, вона істотно вдарила по рейтингах влади, в першу чергу, самого Нікола Пашиняна. "Головне питання зараз - чи зуміє опозиція скористатися цією кризою і взяти владу з рук Пашиняна", - зазначив Гумашян в інтерв'ю DW. Вночі влада встояла, проте, впевнений експерт, ці спроби будуть тривати. Силовики поки що займають нейтралітет. Хай там як, на Вірменію і Нагірний Карабах в найближчі місяці чекають дуже непрості часи, підсумував Гумашян.
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