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Угода про асоціацію між ЄС і Україною

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "угода про асоціацію".

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом замінює Угоду про партнерство та співробітництво між Європейським співтовариством й Україною. Політична частина угоди підписана 21 березня 2014 року, економічна частина - 27 червня 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Законопроєкт про ринок деревини: експортний мораторій у новій упаковці?

Законопроєкт про ринок деревини: експортний мораторій у новій упаковці? 21.09.2021

Аби залагодити суперечку з Євросоюзом, у Києві мораторій на експорт необробленої деревини пропонують замінити жорсткими екологічними приписами. Критики говорять про "мораторій у новій упаковці".
Україна, Молдова і Грузія зміцнюватимуть співпрацю для вступу до ЄС

Україна, Молдова і Грузія зміцнюватимуть співпрацю для вступу до ЄС 19.07.2021

Президент України Володимир Зеленський, президентка Молдови Майя Санду та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі дали старт "асоційованому тріо" на рівні глав держав.
Зеленський висловив розчарування програмою ЄС Східне партнерство

Зеленський висловив розчарування програмою ЄС "Східне партнерство" 19.07.2021

Президент України вважає, що ЄС бракує стратегічного бачення цілей програми "Східне партнерство". Раніше Єврокомісія оприлюднила новий план співпраці з країнами, які входять до цієї ініціативи. Серед них є Україна.
Україна, Грузія та Молдова представили в Брюсселі Асоційоване тріо

Україна, Грузія та Молдова представили в Брюсселі "Асоційоване тріо" 24.06.2021

Глави МЗС України, Грузії та Молдови Кулеба, Залкаліані та Чокой зустрілися в Брюсселі з Жозепом Боррелем, де представили йому новий формат співпраці "Асоційоване тріо".
Регулювання цін на пальне в Україні - хто у виграші?

Регулювання цін на пальне в Україні - хто у виграші? 18.05.2021

Аналітики застерігають від падіння якості пального в Україні внаслідок урядового регулювання цін. Ручне управління ринком може призвести до перерозподілу: менше пального з Литви, більше - з Росії і Білорусі.
Україна й Латвія підписали Декларацію про європейську перспективу

Україна й Латвія підписали Декларацію про європейську перспективу 08.05.2021

Президенти України та Латвії підписали спільну декларацію про європейську перспективу Києва. Рига обіцяє підтримати Київ на шляху до ЄС.
Рада асоціації Україна-ЄС: головні результати зустрічі у Брюсселі

Рада асоціації Україна-ЄС: головні результати зустрічі у Брюсселі 12.02.2021

Попри локдаун у Брюсселі, ЄС і Україна провели сьому Раду асоціації наживо. Яких практичних результатів досягнув Київ, як зустріч ледь не завершилася провалом і чому Боррель не хоче бути "триголовим", - у матеріалі DW.
Україна та ЄС розпочали оцінку всіх досягнень угоди про асоціацію

Україна та ЄС розпочали оцінку всіх досягнень угоди про асоціацію 11.02.2021

За словами Дениса Шмигаля, пріоритетами українського уряду є посилення секторальної співпраці та поступова інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС.
Корупція заважає реформам: головне у доповіді Європарламенту щодо України

Корупція заважає реформам: головне у доповіді Європарламенту щодо України 11.02.2021

Європарламент ухвалив доповідь щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС. Що в ній говориться про перспективу членства України в ЄС, перегляд угоди про асоціацію та умови для виборів на Донбасі, - у матеріалі DW.
ЄС готовий переглядати квоти для українського експорту

ЄС готовий переглядати квоти для українського експорту 10.02.2021

Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає можливість такого перегляду цього року, зазначив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Європарламент про асоціацію з Україною: успіхи попри тривожні сигнали

Європарламент про асоціацію з Україною: успіхи попри тривожні сигнали 10.02.2021

Угода про асоціацію між Україною та ЄС вже демонструє конкретні результати. Але у Європарламенті Київ критикують за недоліки у судовій реформі, боротьбі з корупцією та проблеми з правами нацменшин.
Чим загрожує Україні ручне управління цінами на газ

Чим загрожує Україні ручне управління цінами на газ 18.01.2021

За ініціативою президента України ціну на газ перевели у ручне управління. Споживачі можуть зітхнути з полегшенням, але оглядачі прогнозують суперечку з МВФ та удар по ринку газу.

Мораторій України на експорт лісу: ЄС трактує рішення арбітражу на свою користь

Мораторій України на експорт лісу: ЄС трактує рішення арбітражу на свою користь 13.12.2020

Єврокомісія заявляє, що рішення арбітражу щодо мораторію на експорт лісу з України передбачає його негайне скасування.
Мораторій на експорт лісу-кругляка до ЄС: арбітраж виніс рішення

Мораторій на експорт лісу-кругляка до ЄС: арбітраж виніс рішення 12.12.2020

Арбітри визнали, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, заявляє заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Брюссель вирішив відкласти Раду асоціації з Україною - джерело

Брюссель вирішив відкласти Раду асоціації з Україною - джерело 03.12.2020

Рада асоціації Україна-ЄС, яка проходить кожного року, мала відбутися у форматі відеоконференції 8 грудня. Утім, як повідомляють джерела DW, у Брюсселі вирішили відкласти засідання й провести пізніше в очному режимі.

Річний атестат від ЄС для Зеленського: успішність упала

Річний атестат від ЄС для Зеленського: успішність упала 02.12.2020

У 2020 році темп реформ в Україні знизився, порівняно з останніми місяцями 2019 року. DW розповідає, за що Євросоюз похвалив команду Зеленського у своєму річному звіті, а де побачив найбільші недоліки.
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