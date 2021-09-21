Угода про асоціацію між ЄС і Україною

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Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом замінює Угоду про партнерство та співробітництво між Європейським співтовариством й Україною. Політична частина угоди підписана 21 березня 2014 року, економічна частина - 27 червня 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.