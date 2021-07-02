 Зеленський висловив розчарування програмою ЄС ″Східне партнерство″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2021

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Зеленський висловив розчарування програмою ЄС "Східне партнерство"

Президент України вважає, що ЄС бракує стратегічного бачення цілей програми "Східне партнерство". Раніше Єврокомісія оприлюднила новий план співпраці з країнами, які входять до цієї ініціативи. Серед них є Україна.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Європейському Союзу бракує стратегічного бачення цілей програми "Східне партнерство", державою-учасницею якої є й Україна. Він заявив про це на Батумській міжнародній конференції в понеділок, 19 липня.

"У грудні має відбутися черговий саміт "Східного партнерства". Це дуже важливо. Але відсутність з боку Євросоюзу стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить цей формат не таким предметним, напівживим", - цитує Зеленського інформагенція "Українські Новини".

Інтереси України

Зеленський нагадав, що на сході України триває війна, в якій гинуть люди, а тому Києву "необхідне політичне наповнення і геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи". "Наступний саміт повинен показати чітке бачення відносин із найближчими партнерами з боку Європейського Союзу. Ми будемо підтримувати цю ініціативу рівно настільки, наскільки вона буде сприяти реалізації наших європейських прагнень ", - пояснив український президент.

Орієнтиром України Зеленський назвав угоду про асоціацію з ЄС. Він висловив упевненість, що імплементація угоди наблизить країну до критеріїв членства в ЄС. Найближчою метою, з його слів, є початок виконання угоди про спільний авіаційний простір. Одним із наступних кроків має стати підготовка промислового "безвізу".

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Зеленський підкреслив важливість руху ЄС назустріч європейським прагненням України, Молдови та Грузії, особливо в умовах російської агресії. "Якщо ЄС не демонструє залізної підтримки європейських прагнень трьох наших країн, то тоді хтось демонструє залізні м'язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів", - сказав він. Таку ситуацію президент України назвав загрозою не тільки для згаданих країн, а й для всієї Європи.

Що таке "Східне партнерство"

Зовнішньополітична ініціатива ЄС "Східне партнерство" існує з 2009 року. Її мета - поглиблення політичних та економічних зв'язків ЄС із Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною. Із трьома останніми державами ЄС уклав угоди про асоціацію. Білорусь нещодавно оголосила, що призупиняє співпрацю зі "Східним партнерством".

Єврокомісія на початку липня оприлюднила новий порядок денний для співпраці з країнами-учасницями "Східного партнерства". Пропозиція підкріплена інвестиційним планом обсягом у 2,3 мільярда євро. Пропозиції Єврокомісії обговорять на саміті "Східного партнерства" у грудні 2021 року.

Серед 10 головних цілей, який ЄС прагне досягти до 2025 року у країнах "Східного партнерства", такі: підтримка пів мільйона малих і середніх підприємств, будівництво або модернізація 3000 кілометрів автомобільних доріг і залізниць відповідно до стандартів ЄС, боротьба з гібридними та кіберзагрозами, з корупцією, покращення доступу до безпечного водопостачання та поліпшення якості повітря, доступ 80 відсотків домогосподарств до швидкісного інтернету, зниження рівня споживання енергії на щонайменше 20 відсотків у 250 тисячах домогосподарств, допомога з вакцинацією медпрацівників, додаткова підтримка громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, можливості стажувань для 70 тисяч студентів, науковців і молоді.

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