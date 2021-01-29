 Україна й Латвія підписали Декларацію про європейську перспективу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2021

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Новини

Україна й Латвія підписали Декларацію про європейську перспективу

Президенти України та Латвії підписали спільну декларацію про європейську перспективу Києва. Рига обіцяє підтримати Київ на шляху до ЄС.

Прапори України та ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом, за результатами якої глави держав підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України. Про це повідомила пресслужба Офісу президента України у суботу, 8 травня.

"За результатами розмови була підписана спільна Декларація про європейську перспективу України, у якій лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи "Східне партнерство" та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до Європейського Союзу", - зазначається на сайті українського президента.

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Латвія підтримає заявку України на членство в ЄС

Відповідно до повідомлення, президенти двох держав також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли вона "буде готова до цього відповідального кроку".

В Офісі президента України також додали, що це вже третій подібний документ, підписаний Україною з державою Євросоюзу, адже з Литвою і Польщею відповідні декларації були укладені в березні й травні цього року.

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