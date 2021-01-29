Україна й Латвія підписали Декларацію про європейську перспективу

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом, за результатами якої глави держав підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України. Про це повідомила пресслужба Офісу президента України у суботу, 8 травня.

"За результатами розмови була підписана спільна Декларація про європейську перспективу України, у якій лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи "Східне партнерство" та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до Європейського Союзу", - зазначається на сайті українського президента.

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Латвія підтримає заявку України на членство в ЄС

Відповідно до повідомлення, президенти двох держав також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли вона "буде готова до цього відповідального кроку".

В Офісі президента України також додали, що це вже третій подібний документ, підписаний Україною з державою Євросоюзу, адже з Литвою і Польщею відповідні декларації були укладені в березні й травні цього року.