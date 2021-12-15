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Тюрингія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тюрингія". Тюрингія - одна з 16 федеральних земель Німеччині.

Тюрингія є федеральною землею в Німеччині. Кількість населення - 2,2 мільйона осіб. Площа складає близько 16 тисяч квадратних кілометрів. Таким чином Тюрингіє належить до менших федеральних земель. Столиця цієї федеральної землі є місто Ерфурт. Важливі міста - Єна, Гера, Веймар. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Поліція проводить у Дрездені рейд через ймовірні плани вбивства прем'єра Саксонії

Поліція проводить у Дрездені рейд через ймовірні плани вбивства прем'єра Саксонії 15.12.2021

Саксонське земельне відомство з кримінальних справ проводить рейд у Дрездені, поліція підозрює членів одного з Telegram-чатів у підготовці "серйозного акту насильства, що загрожує державі".
Ножовий напад в Ерфурті: двоє поранених

Ножовий напад в Ерфурті: двоє поранених 28.06.2021

Невідомий поранив ножем двох перехожих у німецькому місті Ерфурт. Нападнику вдалося втекти, його розшукує поліція.
Депутат Бундестагу від ХДС пішов у відставку через звинувачення в корупції

Депутат Бундестагу від ХДС пішов у відставку через звинувачення в корупції 12.03.2021

Причиною підозр на адресу Марка Гауптманна стало розміщення у його газеті у федеральній землі Тюрингія рекламних оголошень з Азербайджану, Тайваню і В'єтнаму. Політик відкидає всі звинувачення.
Німеччина потерпає від негоди: частину країни засипало снігом

Німеччина потерпає від негоди: частину країни засипало снігом 07.02.2021

У багатьох північних регіонах Німеччини значні обсяги опадів спричинили справжній хаос на дорогах та завдали чимало клопоту комунальним службам. Транспортники також повідомляють про обмеження руху.
Коронавірус у Німеччині: понад 40 тисяч інфікованих померли

Коронавірус у Німеччині: понад 40 тисяч інфікованих померли 10.01.2021

У Німеччині за останню добу померли 465 людей, що були інфіковані коронавірусом. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в ФРН сягає майже двох мільйонів.
Коронавірус у Німеччині: вперше більше тисячі жертв COVID-19 за добу

Коронавірус у Німеччині: вперше більше тисячі жертв COVID-19 за добу 30.12.2020

За вівторок у Німеччині зафіксували 1 129 смертей від COVID-19. Водночас кількість нових випадків інфікування коронавірусом є меншою у порівнянні з попереднім тижнем.

Перукарня сторічної давнини (фотогалерея) 19.06.2020

Коли заходиш до цієї перукарні, ніби подорожуєш у часі, потрапляючи до 1920-х років. Але навколо - не мертві експонати. Тут, як і раніше, стрижуть і голять.
Перукарня сторічної давнини

Перукарня сторічної давнини 19.06.2020

Коли заходиш до цієї перукарні, ніби подорожуєш у часі, потрапляючи до 1920-х років. Але навколо - не мертві експонати. Тут, як і раніше, стрижуть і голять.
У Тюрингії скасували обмеження соціальних контактів

У Тюрингії скасували обмеження соціальних контактів 13.06.2020

Відтепер у Тюрингії можна буде влаштовувати родинні свята та збиратися великими групами на обід або вечірку. Водночас вимоги щодо носіння захисних масок у громадському транспорті та магазинах залишаються.
У ФРН перша земля планує відмовитися від усіх обмежень через коронавірус

У ФРН перша земля планує відмовитися від усіх обмежень через коронавірус 23.05.2020

У Тюрингії планують з 6 червня скасувати обов'язок носити захисну маску та вимоги з дотримання мінімальної дистанції.

Представник Лівої партії Бодо Рамелов обраний прем'єром Тюрингії

Представник Лівої партії Бодо Рамелов обраний прем'єром Тюрингії 04.03.2020

Бодо Рамелова, який представляє Ліву партію, вдалося обрати прем'єр-міністром Тюрингії з третьої спроби. Цьому передувала відповідна домовленість між Лівою партією, СДПН та "Зеленими".
У Тюрингії домовилися щодо кандидатури прем'єр-міністра землі

У Тюрингії домовилися щодо кандидатури прем'єр-міністра землі 22.02.2020

Ліва партія, соціал-демократи та "Зелені" домовилися з християнськими демократами щодо кандидатури земельного прем'єр-міністра Тюрингії. 4 березня ці партії мають підтримати дотеперішнього прем'єра Бодо Рамелова.
Крамп-Карренбауер підтвердила, що залишить посаду голови ХДС

Крамп-Карренбауер підтвердила, що залишить посаду голови ХДС 10.02.2020

Рішення про відставку з посади голови Християнсько-демократичного союзу є виваженим та не вплине на стабільність великої коаліції, заявила Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
Прем'єр Тюрингії подав у відставку, коаліція вимагає у землі нових виборів

Прем'єр Тюрингії подав у відставку, коаліція вимагає у землі нових виборів 08.02.2020

Через три дні після обрання за підтримки правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" прем'єр Тюрингії Томас Кеммеріх звільнився з посади. Правляча коаліція закликала до нових виборів в федеральній землі.
Через скандал у Тюрингії звільнився уповноважений уряду у справах східних земель

Через скандал у Тюрингії звільнився уповноважений уряду у справах східних земель 08.02.2020

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель наполягла на звільненні Крістіана Гірте через те, що він привітав з обранням нового прем'єра Тюрингії, який переміг завдяки підтримці правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини".
Що сталося в Тюрингії і чому піднявся такий галас

Що сталося в Тюрингії і чому піднявся такий галас 07.02.2020

Призначення нового глави уряду в східнонімецькій Тюрингії завдяки голосам правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" викликало обурення по всій країні. Як же це сталося і чому піднявся такий галас?
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