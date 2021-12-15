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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тюрингія". Тюрингія - одна з 16 федеральних земель Німеччині.
Тюрингія є федеральною землею в Німеччині. Кількість населення - 2,2 мільйона осіб. Площа складає близько 16 тисяч квадратних кілометрів. Таким чином Тюрингіє належить до менших федеральних земель. Столиця цієї федеральної землі є місто Ерфурт. Важливі міста - Єна, Гера, Веймар. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель наполягла на звільненні Крістіана Гірте через те, що він привітав з обранням нового прем'єра Тюрингії, який переміг завдяки підтримці правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини".