У Німеччині знайшли останки найдавнішого Homo sapiens Європи

У печері Ільзенхеле на сході Німеччини знайшли останки, що дозволяють стверджувати заселення людиною розумною центральної та північно-західної Європи набагато раніше, ніж вважалося раніше.

Міжнародний колектив вчених у печері Ільзенхеле поблизу маленького міста Раніс на сході Німеччини виявив рекордно стародавні останки людини розумної. Ця знахідка вказує на те, що перші Homo sapiens проникли сюди щонайменше 45 тисяч років тому.

У ті часи на території федеральної землі Тюрингія було в середньому на 7-15 градусів холодніше, ніж зараз. За словами вчених лейпцизького Інституту еволюційної антропології імені Макса Планка (Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, MPI-EVA), що входять до складу міжнародної дослідницької групи, це доводить, що вже тоді люди вміли адаптуватися до суворих природних умов.

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Homo sapiens з'явився в Європі раніше, ніж вважалося

Досі вважалося, що людина розумна оселилася в Європі близько 40 тисяч років тому, а знайдені та оброблені кам'яні леза, датовані більш раннім періодом, відносили до неандертальців.

Зроблені знахідки фундаментально змінюють уявлення про минуле. Тепер вчені вважають, що знаряддя праці були зроблені людиною розумною, яка, як зараз з'ясувалося, жила в Європі паралельно з неандертальцями протягом досить довгого періоду - близько 10 тисяч років.

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За висновками дослідників, печера використовувалася як укриття та тимчасове житло невеликими групами людей та тваринами. Ймовірно, Homo sapiens перебралися до цих північних регіонів у пошуках їжі, оскільки тут паслися великі череди диких тварин. Аналіз зубів тварин того часу показав, що у регіоні переважав дуже холодний континентальний клімат, а місцевість чимось нагадувала нинішній Сибір.