Туск пропонує запросити Україну як гостя на наступний саміт G7

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що, на його думку, лише збільшилася кількість причин, через які не варто запрошувати Росію повернутися до Великої вісімки (G8).

"Я хотів би сказати: по-перше, причини, за якими Росію перестали запрошувати в 2014 році, все ще актуальні. Але з'явилися і нові причини, наприклад, провокації Росії в Азовському морі", - сказав Туск в суботу, 24 серпня, на пресконференції з нагоди саміту Великої сімки (G7), що починається у суботу у Франції, передає агентство "Інтерфакс".

Натомість він пропонує переконати учасників саміту запросити Україну на наступну зустріч представників G7. "Сьогодні я спробую переконати моїх співрозмовників, що краще запросити Україну - як гостя, звичайно, - на наступну зустріч G7", - зазначив Туск.

Раніше президент США Дональд Трамп запропонував повернути Росію до Великої вісімки. Однак лідери Німеччини, Франції та Великобританії виступили проти цієї пропозиції.

Туск заявив, що саміт G7 стане "випробуванням єдності"

Саміт Великої сімки починається у суботу, 24 серпня, і триватиме до 26 серпня у французькому Біарріці. Президент Європейської Ради назвав його "важким випробуванням єдності та солідарності" для провідних світових демократичних економік.

Туск зауважив, що торговельні конфлікти будуть ключовим викликом для представників Великої сімки, а погіршення комерційних відносин може лише зашкодити довірі.

Також Туск згадав про лісові пожежі в Амазонії. Він розповів, що Євросоюз готовий надати фінансову допомогу Бразилії для боротьби з пожежами. Він зазначив, що ЄС продовжує підтримувати угоду про створення зони вільної торгівлі з південноамериканським торговельно-економічним об'єднанням Меркосур (Бразилія, Аргентина, Уругвай і Парагвай - Ред.). Туск пояснив, що ця угода містить домовленості щодо клімату та захисту навколишнього середовища, інформує агентство dpa. Раніше Франція застерегла, що через ситуацію з лісовими пожежами в Амазонії може заблокувати угоду щодо зони вільної торгівлі з Меркосур.

Як повідомлялося, президент Бразилії Жаір Болсонару звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона в колоніальному мисленні у відповідь на його пропозицію винести питання пожеж в Бразилії та сусідніх південноамериканських країнах на обговорення під час зустрічі лідерів країн Великої сімки (G7).

До цього неформального клубу найрозвинутіших демократій світу належать США, Японія, Німеччина, Італія, Франція, Великобританія та Канада. У зустрічах глав держав та урядів Великої сімки беруть також участь представники Європейського Союзу (ЄС).

Дивитись відео 00:56 Поділитись Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2zB2F Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)