 Туск пропонує запросити Україну як гостя на наступний саміт G7 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2019

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Новини

Туск пропонує запросити Україну як гостя на наступний саміт G7

Дональд Туск вважає, що збільшилася кількість причин, щоб не запрошувати Росію повернутися до Великої вісімки, і натомість пропонує запросити Україну на наступний саміт G7 як гостя.

Дональд Туск пропонує запросити Україну як гостя на наступний саміт G7

Дональд Туск пропонує запросити Україну як гостя на наступний саміт G7

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що, на його думку, лише збільшилася кількість причин, через які не варто запрошувати Росію повернутися до Великої вісімки (G8).

"Я хотів би сказати: по-перше, причини, за якими Росію перестали запрошувати в 2014 році, все ще актуальні. Але з'явилися і нові причини, наприклад, провокації Росії в Азовському морі", - сказав Туск в суботу, 24 серпня, на пресконференції з нагоди саміту Великої сімки (G7), що починається у суботу у Франції, передає агентство "Інтерфакс".

Натомість він пропонує переконати учасників саміту запросити Україну на наступну зустріч представників G7. "Сьогодні я спробую переконати моїх співрозмовників, що краще запросити Україну - як гостя, звичайно, - на наступну зустріч G7", - зазначив Туск.

Раніше президент США Дональд Трамп запропонував повернути Росію до Великої вісімки. Однак лідери Німеччини, Франції та Великобританії виступили проти цієї пропозиції.

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Лідери Німеччини, Великобританії та Франції не підтримали пропозицію президента США Дональда Трампа щодо повернення Росії до Великої вісімки. (22.08.2019)

Пропозиція президента Франції винести питання лісових пожеж у Бразилії на обговорення під час зустрічі лідерів G7 викликала критику Жаіра Болсонару, який закинув Еммануелю Макрону колоніальне мислення. (23.08.2019)

Переговори про створення однієї з найбільших зон вільної торгівлі в світі між Євросоюзом та Меркосуром завершено. Тепер сторони ще мають підписати відповідну угоду. (28.06.2019)

Туск заявив, що саміт G7 стане "випробуванням єдності"

Саміт Великої сімки починається у суботу, 24 серпня, і триватиме до 26 серпня у французькому Біарріці. Президент Європейської Ради назвав його "важким випробуванням єдності та солідарності" для провідних світових демократичних економік.

Туск зауважив, що торговельні конфлікти будуть ключовим викликом для представників Великої сімки, а погіршення комерційних відносин може лише зашкодити довірі.

Також Туск згадав про лісові пожежі в Амазонії. Він розповів, що Євросоюз готовий надати фінансову допомогу Бразилії для боротьби з пожежами. Він зазначив, що ЄС продовжує підтримувати угоду про створення зони вільної торгівлі  з південноамериканським торговельно-економічним об'єднанням Меркосур (Бразилія, Аргентина, Уругвай і Парагвай - Ред.). Туск пояснив, що ця угода містить домовленості щодо клімату та захисту навколишнього середовища, інформує агентство dpa. Раніше Франція застерегла, що через ситуацію з лісовими пожежами в Амазонії може заблокувати угоду щодо зони вільної торгівлі з Меркосур. 

Як повідомлялося, президент Бразилії Жаір Болсонару звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона в колоніальному мисленні у відповідь на його пропозицію винести питання пожеж в Бразилії та сусідніх південноамериканських країнах на обговорення під час зустрічі лідерів країн Великої сімки (G7).

До цього неформального клубу найрозвинутіших демократій світу належать США, Японія, Німеччина, Італія, Франція, Великобританія та Канада. У зустрічах глав держав та урядів Великої сімки беруть також участь представники Європейського Союзу (ЄС). 

Дивитись відео 00:56

Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)

  • Мапа: хто входить до G20 - Великої двадцятки

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    Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.

  • Члени G7 - мапа держав Великої сімки

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    G7: Вхід лише для обраних

    Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.

  • Мапа G8+5 - Велика вісімка та країни з високими темпами розвитку

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    Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).

  • Група десяти - МВФ - мапа G10

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    G10: Світові кредитори

    11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.

  • Мапа Групи 15-ти, G15

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G15: Співпраця півдня з півднем

    15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.

  • Група 77 - G77 - мапа країн-членів G77

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G77: Клуб бідних

    Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.

    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


DW.COM

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

G20, G7, G77 - перелік глобальних об'єднань країн, названих за англійським "Group of...", довгий. Це групи держав, які намагаються відстоювати спільні цілі. Які є "клуби за інтересами" з літерою G і хто до них входить? (07.07.2017)  

Аудіо й відео до теми

Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)  

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