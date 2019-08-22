Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)

Росія має бути на зустрічі Великої сімки, вважає президент США Дональд Трамп. Він не розуміє, навіщо збиратися на G7 без Росії, і переконаний, що РФ має бути за столом переговорів.