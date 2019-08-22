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Володимир Зеленський заявив, що з часу припинення участі Росії у Великій вісімці ситуація не змінилася - Крим і надалі окупований, а на Донбасі триває війна.
Багато тем, що обговорюються на зустрічах глав держав та урядів найрозвинутіших країн світу, стосуються саме Росії, що робить доцільним її повернення до цього клубу, вважає президент США Дональд Трамп.
Повернення до формату Великої вісімки можливе, якщо Москва докладе значних зусиль із реалізації мінських угод, заявив президент Франції в інтерв'ю швейцарському телеканалу RTS.
Повернення Росії до складу Великої вісімки неможливе до припинення втручання Москви у справи інших країн, заявила Тереза Мей. Так прем'єр-міністерка Великобританії відреагувала на пропозицію Дональда Трампа.
Росія має бути на зустрічі Великої сімки, вважає президент США Дональд Трамп. Він не розуміє, навіщо збиратися на G7 без Росії, і переконаний, що РФ має бути за столом переговорів.
Німецький міністр вважає, що змінити ситуацію може лише сама Росія. Утім, Москва поводиться "дедалі більш недружньо", зазначив Гайко Маас.
Голова ВДП вважає, що Росію можна повернути в G8, якщо вона відмовиться від маневрів, які тривожать союзників у Східній Європі.
Держсекретар США Рекс Тіллерсон у Москві домовлятиметься з РФ щодо Сирії. За даними західних ЗМІ, не виключено, що розмова піде про тих, хто зможе замінити Асада. Тим часом, у G7 побоюються ескалації конфлікту.
Уже впродовж двох років Росія не належить до ексклюзивного клубу G8. Але зараз саме міністр закордонних справ Німеччини Штайнмаєр виступає за новий крок назустріч Москві. Оглядач FAZ Райнгард Везер вважає це помилкою.
Глава МЗС Німеччини заявив, що у разі прогресу на Сході України та у Сирії країни G7 будуть готові вести переговори з Росією щодо відновлення формату G8.
У відомстві федеральної канцлерки Анґели Меркель виключають можливість реанімації Великої вісімки. Чому Берлін виступає проти відновлення формату G8?
Можливе повернення Росії у G8. Повені загрожують мільярду людей. "Євробачення-2017" в Україні.
"Формат переговорів G8 мертвий", - цитує журнал Spiegel Відомство федеральної канцлерки Німеччини. У Берліні не бачать передумов для того, аби Росію знову прийняли до кола провідних індустріальних країн.
Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр волів би повернути Росію до формату G8. Та це залежить від ролі РФ у вирішенні конфліктів в Україні та Сирії. У 2016 році умов для повернення ще немає.
За словами російського президента, відеодокази бомбардування позицій сирійської опозиції зроблені до початку операції збройних сил РФ у Сирії.
Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав умови повернення Росії до Великої вісімки. Для цього Москві, за словами глави МЗС Німеччини, необхідно сприяти вирішенню конфліктів в Україні та Сирії.
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