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G8

Зеленський відреагував на пропозицію Трампа повернути РФ до G8

Зеленський відреагував на пропозицію Трампа повернути РФ до G8 22.08.2019

Володимир Зеленський заявив, що з часу припинення участі Росії у Великій вісімці ситуація не змінилася - Крим і надалі окупований, а на Донбасі триває війна.
Трамп виступив за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки

Трамп виступив за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки 21.08.2019

Багато тем, що обговорюються на зустрічах глав держав та урядів найрозвинутіших країн світу, стосуються саме Росії, що робить доцільним її повернення до цього клубу, вважає президент США Дональд Трамп.
Макрон: Повернення Росії до G8 можливе за реалізації мінських угод

Макрон: Повернення Росії до G8 можливе за реалізації мінських угод 12.06.2019

Повернення до формату Великої вісімки можливе, якщо Москва докладе значних зусиль із реалізації мінських угод, заявив президент Франції в інтерв'ю швейцарському телеканалу RTS.
Мей: Росія не повернеться до G8, доки втручатиметься в справи інших

Мей: Росія не повернеться до G8, доки втручатиметься в справи інших 12.06.2018

Повернення Росії до складу Великої вісімки неможливе до припинення втручання Москви у справи інших країн, заявила Тереза Мей. Так прем'єр-міністерка Великобританії відреагувала на пропозицію Дональда Трампа.

Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018) 08.06.2018

Росія має бути на зустрічі Великої сімки, вважає президент США Дональд Трамп. Він не розуміє, навіщо збиратися на G7 без Росії, і переконаний, що РФ має бути за столом переговорів.
Глава МЗС ФРН виключив повернення Росії до G7

Глава МЗС ФРН виключив повернення Росії до G7 22.04.2018

Німецький міністр вважає, що змінити ситуацію може лише сама Росія. Утім, Москва поводиться "дедалі більш недружньо", зазначив Гайко Маас.
Лінднер припускає повернення Росії у Велику вісімку

Лінднер припускає повернення Росії у Велику вісімку 09.09.2017

Голова ВДП вважає, що Росію можна повернути в G8, якщо вона відмовиться від маневрів, які тривожать союзників у Східній Європі.

Торги за Сирію: Асад в обмін на відновлення G8 (відео) 10.04.2017

Держсекретар США Рекс Тіллерсон у Москві домовлятиметься з РФ щодо Сирії. За даними західних ЗМІ, не виключено, що розмова піде про тих, хто зможе замінити Асада. Тим часом, у G7 побоюються ескалації конфлікту.

FAZ: Політика щодо Росії й помилки Штайнмаєра

FAZ: Політика щодо Росії й помилки Штайнмаєра 03.09.2016

Уже впродовж двох років Росія не належить до ексклюзивного клубу G8. Але зараз саме міністр закордонних справ Німеччини Штайнмаєр виступає за новий крок назустріч Москві. Оглядач FAZ Райнгард Везер вважає це помилкою.
Штайнмаєр: Ключ для повернення до G8 - у Москві

Штайнмаєр: Ключ для повернення до G8 - у Москві 31.08.2016

Глава МЗС Німеччини заявив, що у разі прогресу на Сході України та у Сирії країни G7 будуть готові вести переговори з Росією щодо відновлення формату G8.
Берлін проти відновлення формату G8

Берлін проти відновлення формату G8 20.05.2016

У відомстві федеральної канцлерки Анґели Меркель виключають можливість реанімації Великої вісімки. Чому Берлін виступає проти відновлення формату G8?

DW Новини за 100 секунд (16.05.2016) 16.05.2016

Можливе повернення Росії у G8. Повені загрожують мільярду людей. "Євробачення-2017" в Україні.
Spiegel: У Берліні не бачать передумов для повернення Росії до G8

Spiegel: У Берліні не бачать передумов для повернення Росії до G8 30.04.2016

"Формат переговорів G8 мертвий", - цитує журнал Spiegel Відомство федеральної канцлерки Німеччини. У Берліні не бачать передумов для того, аби Росію знову прийняли до кола провідних індустріальних країн.
Штайнмаєр хотів би повернення Росії до Великої вісімки

Штайнмаєр хотів би повернення Росії до Великої вісімки 10.04.2016

Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр волів би повернути Росію до формату G8. Та це залежить від ролі РФ у вирішенні конфліктів в Україні та Сирії. У 2016 році умов для повернення ще немає.
Bild: Путін заперечує російські атаки опозиції у Сирії

Bild: Путін заперечує російські атаки опозиції у Сирії 12.01.2016

За словами російського президента, відеодокази бомбардування позицій сирійської опозиції зроблені до початку операції збройних сил РФ у Сирії.
Штайнмаєр не виключає повернення Росії до Великої вісімки

Штайнмаєр не виключає повернення Росії до Великої вісімки 22.11.2015

Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав умови повернення Росії до Великої вісімки. Для цього Москві, за словами глави МЗС Німеччини, необхідно сприяти вирішенню конфліктів в Україні та Сирії.
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