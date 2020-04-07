Туск закликав поляків бойкотувати президентські вибори

Голова Європейської народної партії, колишній прем'єр-міністр Польщі та президент Європейської Ради Дональд Туск закликав поляків не брати участь у президентських виборах, запланованих у країні на 10 травня.

Як зазначив Туск у відеозверненні, оприлюдненому у вівторок, 28 січня, в соціальній мережі Twitter, він 10 травня не голосуватиме і уникав би слова "вибори". "Ситуація, яку уряд підготував на 10 травня, не має нічого спільного з виборами", - сказав Туск, цитує агентство новин dpa.

Опозиція в Польщі наполягає на перенесенні виборів через обмеження суспільного життя в країні, запроваджені для стримування епідемії коронавірусної інфекції.

Проти цього виступає націонал-консервативна правляча партія "Право і справедливість" (ПіС). Її кандидат, чинний президент Анджей Дуда лідирує в усіх опитуваннях. ПіС пропонує провести голосування 10 травня лише поштою, однак необхідні для цього зміни виборчого законодавства є вкрай спірними. До того ж, ймовірно, парламент зможе остаточно затвердити їх лише на початку травня - за кілька днів до виборів.

"Коли всі чесні та порядні поляки скажуть: це - не вибори, ми не братимемо в цьому участь, то ПіС в останній момент здасться", - запевнив Туск.

За його словами, також незрозуміло, чи не несе голосування поштою підвищеного ризику для здоров'я. До того ж вибори не є ані вільними, ані чесними, оскільки немає можливості для проведення передвиборчої кампанії, додав колишній прем'єр Польщі. А зміна виборчого законодавства незадовго до голосування суперечить конституції країни, наголосив Туск.

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