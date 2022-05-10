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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "туризм".
Під туризмом розуміють подорожі за межі місця постійного проживання. Існують різні види туризму - автомобільний туризм, піший туризм, водний туризм тощо. Найбільший туристичний ярмарок у світі відбувається щороку в столиці Німеччині Берлін. ITB Berlin завжди проводиться в першій половині березня. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.
Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть улюблені цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко через 85 років. Італія: унікальний годинникар з Рима.