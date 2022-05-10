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Туризм

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "туризм".

Під туризмом розуміють подорожі за межі місця постійного проживання. Існують різні види туризму - автомобільний туризм, піший туризм, водний туризм тощо. Найбільший туристичний ярмарок у світі відбувається щороку в столиці Німеччині Берлін. ITB Berlin завжди проводиться в першій половині березня. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна і туризм: Туреччина без туристів з Росії та України

Війна і туризм: Туреччина без туристів з Росії та України 10.05.2022

В останні роки більшість іноземних туристів прибували до Туреччини з Росії, Німеччини й України. Нині ж між Росію та Україною точиться війна. Що це означає для турецького туризму?
Після вибуху в готелі в Гавані з-під завалів дістали тіла 27 людей

Після вибуху в готелі в Гавані з-під завалів дістали тіла 27 людей 08.05.2022

Понад 80 людей постраждали від вибуху в кубинському готелі "Саратога". Попередня причина інциденту - витік газу.
Освідчення Україні

Освідчення Україні 03.05.2022

Українка Наталя Власенко перед війною працювала гідом в Одесі, а зараз евакуює людей з Херсону. Вона розповідає, чому так любить свою країну.

Проблеми сурогатних матерів в Україні через війну - "Європа у фокусі" (26.04.2022) 26.04.2022

Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.

Греція: коли відпустки від війни немає

Греція: коли відпустки від війни немає 25.03.2022

Зазвичай Греція - улюблене місце відпускників з Росії та України. Зараз все змінилося - війна Росії проти України торкнулася й Греції.
Україна ратифікувала угоду про відкрите небо з ЄС

Україна ратифікувала угоду про відкрите небо з ЄС 17.02.2022

Український парламент ратифікував угоду про спільний авіапростір з Євросоюзом. Її також мають ратифікувати всі 27 країн-членів ЄС.
Найкрасивіші міста Європи: Рим

Найкрасивіші міста Європи: Рим 11.02.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Рима. І це не лише Колізей чи Ватикан, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.
Найкрасивіші міста Європи: Барселона

Найкрасивіші міста Європи: Барселона 25.01.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Барселони. І це не тільки Саграда Фамілія чи Парк Гуель, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.

Найкрасивіші міста Європи: Париж

Найкрасивіші міста Європи: Париж 21.01.2022

Десять ідей для тих, хто збирається до Парижа. І це не лише Ейфелева вежа чи Лувр, а й також цікаві місця, розташовані осторонь туристичних потоків. DW розпочинає нову серію, присвячену найкрасивішим містам Європи.

Кількість туристів в Україні зросла на чверть у 2021 році

Кількість туристів в Україні зросла на чверть у 2021 році 20.01.2022

За минулий рік Україну відвідали більше чотирьох мільйонів іноземців. Цей показник вищий, ніж у попередній рік, проте в 3,5 рази нижчий, ніж був до пандемії.
Історичне місто-привид на Кіпрі - Європа у фокусі (відео)

Історичне місто-привид на Кіпрі - "Європа у фокусі" (відео) 10.01.2022

Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість. Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко.

Чому діти сталінських таборів втратили останню надію - "Європа у фокусі" (10.01.2022) 10.01.2022

Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть улюблені цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко через 85 років. Італія: унікальний годинникар з Рима.
Кількість іноземних туристів у Києві за рік зросла вдвічі

Кількість іноземних туристів у Києві за рік зросла вдвічі 30.12.2021

Найбільше туристів приїздили до столиці України з Ізраїлю, США, Німеччини, Туреччини та Саудівської Аравії.
Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року (фотогалерея)

Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року (фотогалерея) 30.12.2021

Пандемія COVID-19 і в 2022 році спричинятиме обмеження для подорожувальників. Які саме заходи відбудуться, ще не зрозуміло. Утім, у Німеччині все одно буде кілька місць, які можна буде відвідати.
Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року

Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року 30.12.2021

Пандемія COVID-19 і в 2022 році спричинятиме обмеження для подорожувальників. Які саме заходи відбудуться, ще не зрозуміло. Утім, у Німеччині все одно буде кілька місць, які можна буде відвідати.
Шаурма по-гуцульськи: як арабські туристи змінюють Карпати (відео)

Шаурма по-гуцульськи: як арабські туристи змінюють Карпати (відео) 29.12.2021

У Карпатах відкрився лижний сезон. Місцевий бізнес готується приймати арабських туристів, які у 2021 році відкрили для себе Україну. Як туризм у Карпатах переорієнтовується на їхні потреби і що про це думають місцеві?
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