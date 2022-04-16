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Туніс є країною в Північній Африці. Кількість населення перевищує 10 мільйонів осіб. Столиця - Туніс. Туніс є президентською республікою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.