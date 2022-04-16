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Туніс

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Туніс".

Туніс є країною в Північній Африці. Кількість населення перевищує 10 мільйонів осіб. Столиця - Туніс. Туніс є президентською республікою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Біля берегів Тунісу затонув танкер із 750 тоннами дизпалива

Біля берегів Тунісу затонув танкер із 750 тоннами дизпалива 16.04.2022

Туніська влада заявила, що намагається запобігти екологічній катастрофі після затоплення судна під прапором Екваторіальної Гвінеї внаслідок поганої погоди.
У Тунісі запроваджують комендантську годину

У Тунісі запроваджують комендантську годину 27.07.2021

Після відставки уряду та розпуску парламенту президент Тунісу запроваджує в країні комендантську годину і забороняє збиратись більше трьох. США та Німеччина занепокоєні подіями у Тунісі.
Після протестів: президент Тунісу оголосив про відставку прем'єра

Після протестів: президент Тунісу оголосив про відставку прем'єра 26.07.2021

Президент Тунісу оголосив про відставку прем'єра і припинення роботи парламенту після протестів населення через економічну та коронавірусну кризу в країні.
Аварія човна з мігрантами біля берегів Тунісу: понад 20 загиблих

Аварія човна з мігрантами біля берегів Тунісу: понад 20 загиблих 05.07.2021

Національній гвардії Тунісу вдалося врятувати ще 50 мігрантів, які перебували на судні й намагалися дістатися морем Європи.
У Середземному морі зникли безвісти понад 40 мігрантів

У Середземному морі зникли безвісти понад 40 мігрантів 03.07.2021

Човен з понад 120 мігрантами на борту затонув в Середземному морі в ніч на п'ятницю. Врятовали 84 людини, інших розшукують.
Заворушення в Тунісі: в міста введені війська, арештовано понад 600 осіб

Заворушення в Тунісі: в міста введені війська, арештовано понад 600 осіб 18.01.2021

Заворушення у містах Тунісу тривають вже третю добу поспіль. Правоохоронці затримали вже понад 600 протестувальників.
Човен з мігрантами затонув біля Тунісу: 30 осіб загинуло

Човен з мігрантами затонув біля Тунісу: 30 осіб загинуло 10.06.2020

Човен з мігрантами перекинувся і затонув неподалік від порту Сфакс ще наприкінці минулого тижня.

Парламент Тунісу затвердив новий уряд

Парламент Тунісу затвердив новий уряд 27.02.2020

Туніський парламент затвердив новий уряд - майже через п'ять місяців після проведення парламентських виборів у країні.
Новим президентом Тунісу став юрист-консерватор Каїс Саїд

Новим президентом Тунісу став юрист-консерватор Каїс Саїд 14.10.2019

У другому турі президентських виборів у Тунісі перемогу здобув позапартійний 61-рчний професор права Каїс Саїд, якого підтримували ісламсько-консервативні сили.
У Тунісі проходить другий тур виборів президента

У Тунісі проходить другий тур виборів президента 13.10.2019

За президентське крісло змагаються юрист та медіамагнат. Останній із двох претендентів на пост глави держави донедавна перебував за ґратами.
У Середземному морі виявили тіла 13-ти загиблих жінок

У Середземному морі виявили тіла 13-ти загиблих жінок 07.10.2019

Щонайменше 13 людей загинули внаслідок аварії човна з мігрантами біля італійського острова Лампедуза, пошуки зниклих безвісти тривають. Усі загиблі - жінки.
У Тунісі відбуваються дострокові вибори президента

У Тунісі відбуваються дострокові вибори президента 15.09.2019

У першому турі дострокових президентських виборів балотуються понад два десятки кандидатів. Один із претендентів на пост глави держави перебуває за ґратами.
Помер перший демократично обраний президент Тунісу Ес-Себсі

Помер перший демократично обраний президент Тунісу Ес-Себсі 25.07.2019

На 93-му році життя помер президент Тунісу Беджі Каїда Ес-Себсі. Він керував країною з 2014 року і був першим демократично обраним лідером Тунісу.

У Тунісі після низки терактів заборонили закривати обличчя в держустановах

У Тунісі після низки терактів заборонили закривати обличчя в держустановах 05.07.2019

Влада Тунісу заборонила носити нікаб, який закриває обличчя, в урядових установах та будівлях. Таке рішення стало реакцією на останні теракти, скоєні минулого тижня.
Біля Тунісу потонуло судно з мігрантами, 80 осіб зникли безвісти

Біля Тунісу потонуло судно з мігрантами, 80 осіб зникли безвісти 04.07.2019

Щонайменше 80 мігрантів зникли безвісти після того, як їхній човен затонув біля узбережжя Тунісу.
Біля узбережжя Тунісу потонули 70 мігрантів

Біля узбережжя Тунісу потонули 70 мігрантів 10.05.2019

Човен з мігрантами перекинувся у міжнародних водах неподалік від туніського узбережжя, через що загинуло щонайменше 70 мігрантів. Рибалкам вдалось врятувати 16 людей.
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