Після протестів: президент Тунісу оголосив про відставку прем'єра

Президент Тунісу Каїс Саїд відправив у відставку прем'єр-міністра Хішама Машіші та оголосив про припинення діяльності Асамблеї народних представників - однопалатного парламенту країни - на 30 днів. Туніський лідер заявив у неділю, 25 липня, що з депутатів також знятий імунітет, й у разі опору пригрозив задіянням збройних сил, повідомляє агенція Reuters.

Заява зроблена після термінової наради Саїда в президентському палаці в Карфагені з представниками служб безпеки та військовими.

Глава парламенту Тунісу назвав дії президента "переворотом"

Президент Саїд уточнив, що сам візьметься за справи уряду за сприяння його нового глави.

Своєю чергою глава парламенту, лідер правлячої партії "Ан-Нахда" ("Відродження") Рашид Ганнуші розцінив дії президента як "переворот, спрямований проти революції і конституції".

Надходять попередні повідомлення про закриття кордонів і аеропортів.

Протести у Тунісі

Президент Тунісу оголосив про зміни в уряді після кількатисячних протестів 25 липня у декількох регіонах країни, учасники яких закликали до відставки уряду та розпуску парламенту.

Протестувальники святкують відставку прем'єра і припинення роботи парламенту

Протестувальники незадоволені роботою уряду через триваючу економічну кризу та різке збільшення кількості заражень коронавірусом на тлі низьких темпів вакцинації проти нього. За даними Worldometer станом на 25 липня, з початку епідемії в Тунісі офіційно виявили 569 289 інфікувань коронавірусом, а 18600 людей померли від його наслідків. При цьому населення країни складає більше 11 мільйонів осіб.