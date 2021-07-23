 У Тунісі запроваджують комендантську годину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2021

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Новини

У Тунісі запроваджують комендантську годину

Після відставки уряду та розпуску парламенту президент Тунісу запроваджує в країні комендантську годину і забороняє збиратись більше трьох. США та Німеччина занепокоєні подіями у Тунісі.

Прихильники і противники відставки прем'єр-міністра Хішама Машіші зібралися біля парламенту Тунісу 26 липня 2021 року

Прихильники і противники відставки прем'єр-міністра Хішама Машіші зібралися біля парламенту Тунісу 26 липня 2021 року

Президент Тунісу Каїс Саїд захищає своє рішення про відставку прем'єр-міністра Хішама Машіші та припинення діяльності парламенту країни на 30 днів.

Крім того, Саїд оголосив про запровадження комендантської години з 19:00 вечора до 6:00 ранку та тимчасової заборони на зустрічі понад трьох людей на вулиці. Ці обмеження триватимуть з 26 липня щонайменше до кінця серпня, повідомляє агенція dpa у понеділок, 26 липня.

США та Німеччина занепокоєні подіями у Тунісі

Уряд США занепокоєний останніми подіями у Тунісі. За словами речниці Білого дому Джен Псакі, представники президента США Джо Байдена та співробітники Державного департаменту перебувають на зв'язку з керівництвом Тунісу.

Так, держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові закликав президента Тунісу Саїда поважати "принципи демократії та прав людини". У Тунісі має бути "відкритий діалог з усіма політичними суб'єктами", зазначив Блінкен, передає агенція AFP.

Крім того, уряд Німеччини також стурбований подіями у Тунісі. Важливо швидко повернутися до конституційного ладу, заявила прессекретарка міністерства закордонних справ Марія Адебар (Maria Adebahr) 26 липня. За її словами, федеральний уряд вважає, що призупинення роботи парламенту, оголошене Каїсом Саїдом, є "дуже широким тлумаченням конституції".

"У цьому сенсі ми закликаємо всіх поговорити з усіма конституційними органами, зберігати спокій і відновити здатність парламенту працювати якомога швидше", - сказала Адебар.

За останні кілька років Туніс "пройшов справді хороший, навіть вражаючий шлях", наголосила речниця міністерства. Мирне проведення президентських та парламентських виборів показало, "що люди хочуть демократії і що демократія закріпилася", додала вона. Як зазначає агенція AFP, в уряді Німеччини поки що не хочуть говорити про державний переворот у Тунісі.

Відставка уряду та розпуск парламенту

Нагадаємо, 25 липня президент Тунісу Каїс Саїд відправив у відставку прем'єр-міністра Хішама Машіші та оголосив про припинення діяльності Асамблеї народних представників - однопалатного парламенту країни - на 30 днів. Туніський лідер заявив, що з депутатів також знятий імунітет, й у разі опору пригрозив задіянням збройних сил. Цю заяву він зробив після наради з представниками служб безпеки та військовими.

Саїд оголосив про зміни в уряді після кількатисячних протестів 25 липня у декількох регіонах країни, учасники яких закликали до відставки уряду та розпуску парламенту. Протестувальники незадоволені роботою уряду через триваючу економічну кризу та різке збільшення кількості заражень коронавірусом на тлі низьких темпів вакцинації проти нього. 

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