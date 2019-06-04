 Три мільйони українців скористалися безвізом за два роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2019

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Новини

Три мільйони українців скористалися безвізом за два роки

За два роки безвізу з ЄС ним скористалися майже три мільйони українців. Загалом за цей час громадяни України здійснили понад 42 мільйони поїздок до країн ЄС.

Майже три мільйони українців з'їздили до ЄС із біометричними паспортами

Майже три мільйони українців з'їздили до ЄС із біометричними паспортами

Від дня набуття чинності безвізовим режимом між Україною та Європейським Союзом 11 червня 2017 року українці здійснили 42,6 мільйона поїздок до країн ЄС, повідомляє у вівторок, 11 червня, МВС України.

Загалом 9,2 мільйона громадян України перетнули кордон, з них майже три мільйони українців скористалися режимом безвізових поїздок, який діє виключно для власників біометричних паспортів.

Найбільша кількість українців - понад один мільйон осіб - перетнули кордон із Польщею. Також активними були ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, понад 350 тисяч і понад 245 тисяч громадян України відповідно перетнули тут кордон. Загалом за другий рік безвізового режиму зафіксовано 2,35 мільйона поїздок українців за біометричним паспортом. Це майже у чотири рази більше, ніж за перший рік безвізу.

Як зазначають у МВС, Державна прикордонна служба України в межах своєї компетенції виконала всі завдання, визначені планом дій із лібералізації візового режиму між Євросоюзом та Україною. На даний момент 157 пунктів пропуску через державний кордон обладнано засобами біометричного контролю та підключено до баз даних Інтерполу, а сучасні технічні засоби дають змогу автоматично перевіряти всі типи біометричних документів.

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