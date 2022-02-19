Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України - ТКГ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ТКГ".

Тристоронню контактну групу з мирного врегулювання на сході України було сформовано 2014 року після спалаху бойових дій на Донбасі. До складу тристоронньої контактної групи входять представники України, ОБСЄ та Росії. Її мета - пошук шляхів дипломатичного вирішення війни на сході України. Перша зустріч тристоронньої контактної групи відбулась 23 червня 2014 року в Мінську. ТКГ інколи також називають "мінська група" за місцем проведення її зустрічей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.