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Тристороння контактна група

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України - ТКГ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ТКГ".

Тристоронню контактну групу з мирного врегулювання на сході України було сформовано 2014 року після спалаху бойових дій на Донбасі. До складу тристоронньої контактної групи входять представники України, ОБСЄ та Росії. Її мета - пошук шляхів дипломатичного вирішення війни на сході України. Перша зустріч тристоронньої контактної групи відбулась 23 червня 2014 року в Мінську. ТКГ інколи також називають "мінська група" за місцем проведення її зустрічей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія знову зірвала засідання ТКГ по Донбасу - делегація України

Росія знову зірвала засідання ТКГ по Донбасу - делегація України 19.02.2022

В українській делегації у ТКГ вважають, що дії РФ свідчать про її "свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації" та "ставлять під сумнів щирість заяв" керівництва РФ про відсутність агресивних намірів щодо України.
Шольц у Москві: Зеленський пообіцяв обговорення статусу Донбасу

Шольц у Москві: Зеленський пообіцяв обговорення статусу Донбасу 15.02.2022

Під час візиту до Москви для переговорів з Володимиром Путіним канцлер Німеччини повідомив, що Володимир Зеленський пообіцяв йому предметне обговорення законодавчого надання Україною "особливого статусу" Донбасу.
Багатогодинні переговори в нормандському форматі не принесли прориву

Багатогодинні переговори в "нормандському форматі" не принесли прориву 11.02.2022

Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату” тривала понад 9 годин, але сторони не узгодили спільної заяви. Джерело назвало переговори "важкими".
Україна за перенесення переговорів ТКГ з Мінська до Стамбула - Резніков

Україна за перенесення переговорів ТКГ з Мінська до Стамбула - Резніков 03.02.2022

Очільник оборонного відомства України Олексій Резніков наголосив на готовності української сторони до перенесення переговорного майданчика щодо Донбасу з Мінська до Стамбула, Женеви або Відня.

Учасники ТКГ домовилися посилювати перемир'я на Донбасі

Учасники ТКГ домовилися посилювати перемир'я на Донбасі 22.12.2021

На засіданні Тристоронньої контактної групи учасники висловилися за те, аби повністю дотримуватися заходів щодо посилення перемир'я на Донбасі. У Києві привітали результати засідання, назвавши їх "кроком до деескалації".
Росія відхилила пропозиції про тишу та обмін утримуваними - Україна в ТКГ

Росія відхилила пропозиції про "тишу" та обмін утримуваними - Україна в ТКГ 10.12.2021

Українська делегація в ТКГ запропонувала повернутися до режиму "тиші" на Донбасі та до кінця року року здійснити гуманітарний обмін з ОРДЛО, але Росія відкинула це, заявили представники України.
Зеленський очікує від ТКГ узгодження перемир'я та обміну полоненими

Зеленський очікує від ТКГ узгодження перемир'я та обміну полоненими 08.12.2021

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на засіданні ТКГ 8 грудня вдасться домовитися про припинення вогню, обмін полоненими та відкриття КПВВ з непідконтрольними територіями Донбасу.

ОБСЄ викликає роздратування у Росії - член української делегації в ТКГ

ОБСЄ викликає роздратування у Росії - член української делегації в ТКГ 20.10.2021

У Донецьку тривають "протести", які частково обмежують роботу СММ ОБСЄ. Це є прямим тиском на організацію, вважає член делегації України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

Блокування роботи місії ОБСЄ на Донбасі: на що розраховувати Україні

Блокування роботи місії ОБСЄ на Донбасі: на що розраховувати Україні 19.10.2021

Діяльність місії СММ ОБСЄ на непідконтрольних Києву територіях виявилась на кілька днів частково заблокованою. Чи загрожує загострення на Сході України?
Делегація України в ТКГ: Спостерігачів ОБСЄ де-факто захопили в заручники

Делегація України в ТКГ: Спостерігачів ОБСЄ де-факто захопили в заручники 18.10.2021

В українській делегації у ТКГ назвали дії "ДНР" щодо місії ОБСЄ "фактичним захопленням заручників". У МЗС України заявили про "роздування збройного конфлікту" на Донбасі.
Київ на засіданні ТКГ закликав Москву прискорити обмін утримуваними особами

Київ на засіданні ТКГ закликав Москву прискорити обмін утримуваними особами 15.09.2021

Українська делегація в ТКГ закликала Росію прискорити обмін утримуваними особами та розблокувати роботу КПВВ. У Москві ж критикують Київ за відмову повернутись до переговорів у Мінську.
Сторони ТКГ обговорили обстріли Авдіївки

Сторони ТКГ обговорили обстріли Авдіївки 01.09.2021

На засіданні підгрупи з безпеки ТКГ сторони обговорили порушення режиму припинення вогню і обстріли району Авдіївки. Делегація Києва вимагає від Росії вжити негайних заходів задля припинення порушень.
Обстріл Авдіївки: поранення і бойові травми отримали 8 українських бійців

Обстріл Авдіївки: поранення і бойові травми отримали 8 українських бійців 28.08.2021

Внаслідок обстрілу Авдіївки четверо солдатів отримали осколкові поранення, ще четверо - бойові травмування. Українська делегація в ТКГ каже про активізацію бойовиків на тлі зустрічі Зеленського і Байдена.
Обстріл Авдіївки: призупинено залізничне сполучення

Обстріл Авдіївки: призупинено залізничне сполучення 28.08.2021

Через артобстріл з непідконтрольної Києву території було евакуйовано працівників станції Авдіївка й пасажирів. Постраждалих немає, але рух потягів обмежено. Відкрито кримінальне провадження.
Україна в ТКГ закликає Москву виконувати нормандські домовленості

Україна в ТКГ закликає Москву виконувати "нормандські" домовленості 26.08.2021

Після останнього засідання ТКГ представник України Олексій Резников закликав Росію виконувати домовленості, досягнуті в "нормандському форматі", та звільнити українських заручників.
Трьох українських ув'язнених убили в колонії під Донецьком - Денісова

Трьох українських ув'язнених убили в колонії під Донецьком - Денісова 10.08.2021

Омбудсменка Людмила Денісова повідомила про вбивство українських громадян у колонії на непідконтрольній уряду території Донеччини. Передача засуджених Києву не здійснюється з 2019 року, на неї чекають 450 ув'язнених.
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