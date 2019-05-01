Трамп і Путін обговорили Венесуелу й Україну

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Про результати проведених у п'ятницю, 3 травня, перемовин Трамп написав цього ж дня в мікроблозі в соціальній мережі Twitter.
"Мав довгу і дуже добру розмову з президентом Росії Путіним", - написав Трамп. "Ми обговорили торгівлю, Венесуелу, Україну, Північну Корею, контроль над ядерним озброєнням, і навіть "російську аферу". Дуже продуктивна розмова!" - додав Трамп.
Так само і речниця Білого дому Сара Сандерс назвала проведенні перемовини в телефонному форматі "в цілому дуже позитивними", цитує інформагенція AFP. У Кремлі також визнали, що Трамп та Путін підкреслили "діловий і конструктивний характер" проведених переговорів.
Розбіжності щодо Венесуели
Попри те, що розмова тривали більше години й обидві сторони висловили задоволення проведеними переговорами, Кремль та Білий дім не змогли порозумітися щодо Венесуели. За словами Сандерс, Трамп наголосив під час переговорів з Путіним, що Вашингтон "стоїть на боці народу Венесуели".
Натомість згідно з даними з Кремля, Путін застеріг свого американського колегу, що "втручання ззовні у внутрішні справи, спроби силової зміни влади в Каракасі підривають перспективи політичного врегулювання кризи".
Щодо України, в Кремлі наголосили на важливості "реалізації мінських домовленостей" для вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, Путін сказав, що новому київському керівництву потрібно зробити реальні кроки для реалізації "мінських домовленостей", - сказано в повідомленні.
Розмова відбулася за ініціативи Білого дому, наголосили в Кремлі.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Курс конфронтації
Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.
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Загиблі під час протестів
Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Вісник надії Гуайдо
Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.
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"Люди вимагають свободи і правової захищеності"
Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".
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На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.
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Прапори Венесуели за кордоном
Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.
Автор: Інес Айзеле