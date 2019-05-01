 Трамп і Путін обговорили Венесуелу й Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2019

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Новини

Трамп і Путін обговорили Венесуелу й Україну

Головними темами телефонних переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним стали ситуація в Венесуелі, Україні та КНДР, повідомив Трамп. У Кремлі вказали на "конструктивний характер" перемовин.

Дональд Трамп та Володимир Путін

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Про результати проведених у п'ятницю, 3 травня, перемовин Трамп написав цього ж дня в мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

"Мав довгу і дуже добру розмову з президентом Росії Путіним", - написав Трамп. "Ми обговорили торгівлю, Венесуелу, Україну, Північну Корею, контроль над ядерним озброєнням, і навіть "російську аферу". Дуже продуктивна розмова!" - додав Трамп.

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Так само і речниця Білого дому Сара Сандерс назвала проведенні перемовини в телефонному форматі "в цілому дуже позитивними", цитує інформагенція AFP. У Кремлі також визнали, що Трамп та Путін підкреслили "діловий і конструктивний характер" проведених переговорів.

Розбіжності щодо Венесуели

Попри те, що розмова тривали більше години й обидві сторони висловили задоволення проведеними переговорами, Кремль та Білий дім не змогли порозумітися щодо Венесуели. За словами Сандерс, Трамп наголосив під час переговорів з Путіним, що Вашингтон "стоїть на боці народу Венесуели".

Натомість згідно з даними з Кремля, Путін застеріг свого американського колегу, що "втручання ззовні у внутрішні справи, спроби силової зміни влади в Каракасі підривають перспективи політичного врегулювання кризи".

Щодо України, в Кремлі наголосили на важливості "реалізації мінських домовленостей" для вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, Путін сказав, що новому київському керівництву потрібно зробити реальні кроки для реалізації "мінських домовленостей", - сказано в повідомленні.

Розмова відбулася за ініціативи Білого дому, наголосили в Кремлі.

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    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

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Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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