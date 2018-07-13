 Трамп хоче запросити Путіна до Вашингтона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп хоче запросити Путіна до Вашингтона

У Білому домі повідомили про підготовку до можливого візиту президента РФ Володимира Путіна до Вашингтона восени поточного року. Дональд Трамп теж заявив, що сподівається на другу зустріч з російським колегою.

Дональд Трамп та Володимир Путін

Дональд Трамп та Володимир Путін під час зустрічі у Гельсінкі, 16 липня 2018 року

Адміністрація президента США Дональда Трампа анонсувала підготовку до майбутнього візиту президента РФ Володимира Путіна до Вашингтона. Про це написала ввечері четверга, 19 липня, речниця Білого дому Сара Сандерс в мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

За словами Сандерс, американський президент доручив раднику з питань національної безпеки Джону Болтону вжити відповідних заходів задля підготовки до візиту Путіна. Сам візит може відбутися вже восени цього року, передає агенція новин Reuters з посиланням на власні джерела у Білому домі. 

Раніше Трамп визнав у одному з дописів у Twitter, що сподівається на ще одну зустріч з господарем Кремля. Американський президент написав, що очікує завдяки другій зустрічі втілити деякі з аспектів, котрі він обговорював на нещодавній зустрічі з російським колегою, проведеній у Гельсінкі. Серед згаданих тем була й Україна.

Щодо критики на його адресу через суперечливі висловлювання про можливу причетність Росії до втручання у вибори в США, то Трамп вкотре розкритикував ЗМІ, назвавши їх "справжнім ворогом народу".

Нагадаємо, після зустрічі з Путіним у Гельсінкі Трамп заявив, що російський президент був "дуже сильним" та "потужним" щодо спростувань втручання Росії у американські вибори. Трамп також ухилився під прямої відповіді на питання про те, чи він вірить у дані американської розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року.

За це Трампа піддали нищівній критиці як представники демократів, так і деякі відомі представники Республіканської партії, зокрема Джон Маккейн. Згодом Трамп спробував заспокоїти критиків, сказавши, що на прес-конференції з Путіним він обмовився і мав на увазі протилежне.

Дивитись відео 03:10
Now live
03:10 хв

Трамп і Путін: чому їхню зустріч назвали ганьбою та зрадою США (17.07.2018)

DW.COM

Трамп визнав відповідальність Путіна за втручання у вибори в США

Президент Росії Володимир Путін відповідає за свою країну, тож його можна вважати відповідальним за втручання у вибори в США, заявив президент США Дональд Трамп. Він "застеріг" Путіна від подібного в майбутньому. (19.07.2018)  

Трамп: Зустріч з Путіним була ще кращою, ніж з союзниками по НАТО

Дональд Трамп поскаржився, що ЗМІ не відзначають його внесок у збільшення видатків НАТО на оборону. Він також високо оцінив свою зустріч з Путіним у Гельсінкі. (17.07.2018)  

Огляд преси: Трамп тримає нас всіх за ідіотів

"Задній хід" Дональда Трампа щодо визнання можливого втручання російських хакерів у вибори викликав шквал критики в американських ЗМІ. (18.07.2018)  

Трамп сподівається на другу зустріч з Путіним

Зустріч з Володимиром Путіним у Гельсінкі Дональд Трамп назвав "великим успіхом" і висловив бажання продовжити обговорення міжнародних проблем, зокрема і ситуацію в Україні. (19.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Трамп і Путін: чому їхню зустріч назвали ганьбою та зрадою США (17.07.2018)  

Також за темою

Deutschland Hamburg - Donald Trump und Vladimir Putin

Білий дім: Зустріч Трампа із Путіним відбудеться 14.07.2018

Вашингтон запевнив, що попри скандал зі звинуваченням російських розвідників у хакерських атаках в США, саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна відбудеться. В російському МЗС відкидають звинувачення.

USA Präsident Trump spricht über sein Treffen mit Putin

Трамп визнав відповідальність Путіна за втручання у вибори в США 19.07.2018

Президент Росії Володимир Путін відповідає за свою країну, тож його можна вважати відповідальним за втручання у вибори в США, заявив президент США Дональд Трамп. Він "застеріг" Путіна від подібного в майбутньому.

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin

Путін пропонував Трампу провести на Донбасі референдум - Bloomberg 20.07.2018

Під час зустрічі в Гельсінкі президент Росії Володимир Путін запропонував Дональду Трампу ідею проведення референдуму на Донбасі. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела в дипломатичних колах РФ.

Докладно

2015 року до Німеччини прибули майже 900 тисяч шукачів притулку

Політика Німеччини щодо біженців стає дедалі жорсткішою

Глава МВС Німеччини підливає олії у вогонь, запроваджуючи дедалі жорсткіші правила для шукачів притулку. 

Українські АЕС поступово переходять на американське паливо

Українські АЕС переходять на американське паливо

"Енергоатом" уперше повністю завантажив блок однієї з українських АЕС паливом виробництва компанії Westinghouse. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  