Трамп хоче запросити Путіна до Вашингтона

Адміністрація президента США Дональда Трампа анонсувала підготовку до майбутнього візиту президента РФ Володимира Путіна до Вашингтона. Про це написала ввечері четверга, 19 липня, речниця Білого дому Сара Сандерс в мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

За словами Сандерс, американський президент доручив раднику з питань національної безпеки Джону Болтону вжити відповідних заходів задля підготовки до візиту Путіна. Сам візит може відбутися вже восени цього року, передає агенція новин Reuters з посиланням на власні джерела у Білому домі.

Раніше Трамп визнав у одному з дописів у Twitter, що сподівається на ще одну зустріч з господарем Кремля. Американський президент написав, що очікує завдяки другій зустрічі втілити деякі з аспектів, котрі він обговорював на нещодавній зустрічі з російським колегою, проведеній у Гельсінкі. Серед згаданих тем була й Україна.

Щодо критики на його адресу через суперечливі висловлювання про можливу причетність Росії до втручання у вибори в США, то Трамп вкотре розкритикував ЗМІ, назвавши їх "справжнім ворогом народу".

Нагадаємо, після зустрічі з Путіним у Гельсінкі Трамп заявив, що російський президент був "дуже сильним" та "потужним" щодо спростувань втручання Росії у американські вибори. Трамп також ухилився під прямої відповіді на питання про те, чи він вірить у дані американської розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року.

За це Трампа піддали нищівній критиці як представники демократів, так і деякі відомі представники Республіканської партії, зокрема Джон Маккейн. Згодом Трамп спробував заспокоїти критиків, сказавши, що на прес-конференції з Путіним він обмовився і мав на увазі протилежне.