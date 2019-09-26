 Трамп хотів ″втручання″ з-за кордону у вибори-2020 у США - інформатор | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2019

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Трамп хотів "втручання" з-за кордону у вибори-2020 у США - інформатор

У США оприлюднили скаргу анонімного представника спецслужби, в якій інформатор стверджує, що Дональд Трамп хотів втручання у вибори в США 2020 року під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели телефонну розмову 25 липня

Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели телефонну розмову 25 липня

Американський президент Дональд Трамп, за оцінками інформатора, який написав скаргу на зміст його телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, прагнув "втручання" з-за кордону на президентські вибори в США 2020 року. Про це йдеться у внутрішній скарзі анонімного співробітника секретної служби щодо телефонного дзвінка, яку в четвер, 26 вересня, оприлюднив комітет розвідки Палати представників США. Документ складається з дев'яти сторінок та датується 12 серпня.

За словами автора скарги, Білий дім після цього намагався "заблокувати" інформацію, щоб приховати її.  "У наступні після дзвінка дні я дізнався від численних посадовців США, що вищі посадовці Білого дому втручалися, щоб "заблокувати" всі записи телефонного дзвінка, особливо офіційну стенограму", - йдеться у тексті скарги. Як зазначає інформатор, юристи Білого дому порадили посадовцям вилучити текст стенограми з комп'ютерної системи, "де такі стенограми зазвичай зберігаються для узгодження, доопрацювання та розповсюдження чиновникам на рівні кабінету".

Зміст скарги був оприлюднений, оскільки 24 вересня Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту президента, зазначає агенція dpa.

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Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася ще 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Йшлося про закиди, що американський президент міг тиснути на українського президента, щоб той домігся розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена і його сина. Сам Байден закликав очільника Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським.

24 вересня Трамп видав відповідне розпорядження, а 25 вересня стенограму переговорів опублікували. У ній президент США дійсно закликає українську владу до розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера, який навесні 2014 року ввійшов до ради директорів української нафтогазової компанії Burisma.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в середу з очільником Білого дому заявив, що у нього була хороша телефонна розмова з президентом США, і Трамп не чинив на нього тиск.

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