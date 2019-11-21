 Трамп стверджує, що Джуліані мав боротися з корупцією в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2019

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Новини

Трамп стверджує, що Джуліані мав боротися з корупцією в Україні

Оскільки Руді Джуліані є "одним з найвидатніших борців зі злочинністю", президент США Дональд Трамп намагався застосовувати його в Україні для боротьби з тамтешньою корупцією.

Дональд Трамп

Дональд Трамп запевняє, що його дії щодо України були продиктовані бажанням побороти корупцію в цій країні

Президент США Дональд Трамп став на захист свого рішення залучити власного адвоката Руді Джуліані для роботи з українською владою. Про це Трамп розповів у п'ятницю, 22 листопада, журналістам американського телеканалу Fox News.

Американський президент вказав на своє бажання в такий спосіб побороти корупцію в Україні. "Руді Джуліані - один з найвидатніших борців зі злочинністю всіх часів", - сказав Трамп про свого адвоката та колишнього мера Нью-Йорка, цитує агенція новин Reuters. Україна відома як корупційна країна, тож Джуліані був потрібною людиною для такої роботи, додав Трамп. 

Він також зауважив, що він "любить український народ", але водночас виступає за те, щоб кошти, які США виділяють Києву, витрачалися "належним чином". 

Свою заяву Трамп зробив на наступний день після завершення публічних слухань у Комітеті з розвідки Палати представників у справі імпічменту Трампа.

DW.COM

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Трамп і досі вірить у втручання України у вибори

Крім того, американський президент ще раз згадав твердження про те, що Україна втручалася в перебіг президентської кампанії 2016 року, переможцем якої вийшов він. Напередодні його колишня помічниця Фіона Гілл назвала цю тезу "вигадкою" та "теорією змови".

Водночас Трамп заперечив, що під час його розмови з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня мала місце угода щодо "послуги за послугу", згідно з якою Трамп погодився зустрітися з ним в разі відновлення кримінального розслідування діяльності сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена - Хантера, в Україні. "Ніякої угоди "ти мені - я тобі" не було", - сказав Трамп, цитує агенція новин dpa.

Трамп запевнив журналістів, що хотів лише побороти корупцію в Україні, тож і діяв відповідно.

Розслідування щодо Трампа, яке було ініційоване Демократичною партією у Палаті представників Конгресу США, сфокусоване на телефонній розмові між Трампом і Зеленським, яка відбулася 25 липня цього року. У ній Трамп, зокрема, закликав Зеленського розслідувати справу, що стосується ексвіцепрезидента США Джо Байдена та його сина. Постать адвоката Трампа, Руді Джуліані, є ключовою у цьому розслідуванні, його прізвище часто згадується під час свідчень, які надають чиновники та дипломати у Конгресі. Свідчення вказують на те, що Джуліані міг проводити "тіньову" політику від імені американського президента, щоб натиснути на Україну з метою домогтися від неї розслідування щодо Джо Байдена та його сина Хантера Байдена, який обіймав посаду у правлінні газовидобувної компанії Burisma.

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