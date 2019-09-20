 Трамп спростував, що казав щось неправильне ″одному з іноземних лідерів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп спростував, що казав щось неправильне "одному з іноземних лідерів"

Президент США Дональд Трамп наголосив, що в розмові з іноезмним лідером не було сказано нічого "неправильного". Американські ЗМІ припускають, що Трамп міг шантажувати Володимира Зеленського військовою допомогою.

Трамп спростував підозри з боку демократів та ЗМІ

Трамп спростував підозри з боку демократів та ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заперечив, що казав якісь неправильні речі під час телефонної розмови з невстановленим іноземним лідером, про яку раніше повідомили спецслужби. "Нічого не було сказано неправильного, все було ідеально", - написав він у Twitter у п'ятницю, 20 вересня, не уточнивши, хто саме був його співрозмовником.

Він зазначив, що представники Демократичної партії та ЗМІ вважають, що він провів "ризиковану" розмову, однак це припущення базується лише на "вкрай упереджених" заявах інформаторів.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що один зі співробітників спецслужб, який працює в Білому домі, повідомив про те, що "Трамп зробив одному з іноземних глав держав тривожну пропозицію". За даними американських ЗМІ, Трамп міг говорити з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи у Конгресі припустили, що Трамп нібито міг вимагати від Зеленського надати компромат на сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є одним з його головних суперників на майбутніх президентських виборах. Йшлося нібито про прискорення проведення розслідування у справі української газодобувної компанії Burisma. В її раду директорів раніше входив Хантер Байден - син Джо Байдена.

DW.COM

Небажання адміністрації Трампа і керівництва спецслужб США розкривати Конгресу зміст доповідної записки спричинило бурхливі спекуляції. Демократи підозрюють шантаж Зеленського Трампом. (20.09.2019)

На тлі гучної критики через заморожування Білим домом виділених для України 250 мільйонів доларів військової допомоги, адміністрація президента США розблокувала ці кошти. (12.09.2019)

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані підтвердив, що намагався прискорити це розслідування. "Я прошу їх провести розслідування (...) тому що ця інформація буде дуже, дуже корисною для мого клієнта та може виявитися корисною для мого уряду", - сказав він виданню The New York Times. За даними американських ЗМІ, Трамп міг тиснути на Зеленського відтермінуванням надання Україні військової допомоги

Раніше Трамп вже заявляв, що знає, що його телефонні розмови прослуховуються. "Знаючи все це, невже хтось настільки дурний, щоб повірити, що я міг сказати щось недоречне з іноземним лідером під час такого імовірно "густонаселеного" дзвінка", - написав він.

Також за темою

USA | Donald Trump

Трампа звинувачують у приховуванні доповідної записки спецслужб щодо України 20.09.2019

Небажання адміністрації Трампа і керівництва спецслужб США розкривати Конгресу зміст доповідної записки спричинило бурхливі спекуляції. Демократи підозрюють шантаж Зеленського Трампом.

Warschau Treffen Zelenskiy Pence Ukraine USA

У Білому домі повідомили, що планують першу зустріч Зеленського з Трампом 19.09.2019

Майк Пенс мав телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорили першу майбутню зустріч президента України із Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН.

Symbolbild: Abstimmung im US Kongress

У Конгресі США розслідують повідомлення про спроби адвоката Трампа вплинути на Україну 09.09.2019

Раніше американські ЗМІ повідомляли про спроби тиску на українську владу з боку адвоката президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ці повідомлення розслідують одразу три комітети Палати представників.

Реклама

Докладно

Демократи припускають: Дональд Трамп, можливо, шантажував Володимира Зеленського, вимагаючи компромат на Байдена

Трампа звинувачують у приховуванні доповідної щодо України

Небажання адміністрації Трампа розкривати Конгресу зміст доповідної щодо України спричинило бурхливі спекуляції.  

Транзит російського газу Україною

Коболєв навів тарифи на довготривалий транзит газу з РФ

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв відкинув можливість транзиту російського газу без жодного контракту.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  