Трамп спростував, що казав щось неправильне "одному з іноземних лідерів"

Президент США Дональд Трамп заперечив, що казав якісь неправильні речі під час телефонної розмови з невстановленим іноземним лідером, про яку раніше повідомили спецслужби. "Нічого не було сказано неправильного, все було ідеально", - написав він у Twitter у п'ятницю, 20 вересня, не уточнивши, хто саме був його співрозмовником.

Він зазначив, що представники Демократичної партії та ЗМІ вважають, що він провів "ризиковану" розмову, однак це припущення базується лише на "вкрай упереджених" заявах інформаторів.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що один зі співробітників спецслужб, який працює в Білому домі, повідомив про те, що "Трамп зробив одному з іноземних глав держав тривожну пропозицію". За даними американських ЗМІ, Трамп міг говорити з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи у Конгресі припустили, що Трамп нібито міг вимагати від Зеленського надати компромат на сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є одним з його головних суперників на майбутніх президентських виборах. Йшлося нібито про прискорення проведення розслідування у справі української газодобувної компанії Burisma. В її раду директорів раніше входив Хантер Байден - син Джо Байдена.

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані підтвердив, що намагався прискорити це розслідування. "Я прошу їх провести розслідування (...) тому що ця інформація буде дуже, дуже корисною для мого клієнта та може виявитися корисною для мого уряду", - сказав він виданню The New York Times. За даними американських ЗМІ, Трамп міг тиснути на Зеленського відтермінуванням надання Україні військової допомоги.

Раніше Трамп вже заявляв, що знає, що його телефонні розмови прослуховуються. "Знаючи все це, невже хтось настільки дурний, щоб повірити, що я міг сказати щось недоречне з іноземним лідером під час такого імовірно "густонаселеного" дзвінка", - написав він.