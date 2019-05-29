Трамп пропонує Великобританії вийти з Євросоюзу без угоди

Президент США Дональд Трамп порадив Великобританії вийти з Європейського Союзу без угоди, якщо країну не влаштовують запропоновані Брюсселем умови. Про це він заявив в інтерв'ю британській газеті Sunday Times напередодні свого візиту до Лондона, який відбудеться в понеділок, 3 червня. "Якщо вони не отримають того, що хочуть, я би пішов. Якщо ви не отримуєте справедливої угоди, ви йдете", - зазначив Трамп. Він також вважає, що Лондон має відмовитися платити Брюсселю 39 мільярдів фунтів стерлінгів за вихід з ЄС, якщо не отримає того, чого хоче. "Якби я був ними, я б не платив 50 мільярдів доларів. Це величезна сума", - наголосив він.

Американський президент також зазначив, що Brexit має відбутися вже цього року. При цьому він запропонував відправити на переговори з Брюсселем ініціатора кампанії з виходу Великобританії з ЄС, лідера "Партії Brexit" Найджела Фараджа. За словами Трампа, консерватори зробили помилку, коли не залучили Фараджа до переговорів з ЄС після перемоги його партії на виборах до Європарламенту.

"Мені дуже подобається Найджел. Він має багато чого запропонувати - він дуже розумна людина, - сказав Трамп. - Вони його не залучили, але подумайте, як було би добре, якби вони зробили це. Вони просто поки ще не зрозуміли цього".

Трамп також має власну думку щодо наступника британської прем'єр-міністерки Терези Мей, яка оголосила про свою відставку. Американський президент вважає, що найкраще з цією роботою впорається колишній глава британського МЗС Борис Джонсон. "Я думаю, що Борис зробить дуже хорошу роботу. Я вважаю, що він буде відмінним, - сказав Трамп в інтерв'ю виданню Sun, опублікованому 31 травня. - Мені він подобається. Мені він завжди подобався. Я не знаю, чи буде він обраний, але я думаю, що він дуже хороший хлопець, дуже талановита людина". Він також зазначив, що інші кандидати на посаду прем'єра Великобританії шукали його схвалення.

Нагадаємо, спочатку Великобританія повинна була вийти зі складу ЄС 29 березня 2019 року і не планувала брати участь у виборах до Європарламенту. Але через те, що британські парламентарі відхилили досягнуту з Брюсселем угоду, Лондону була надана відстрочка до 31 жовтня.