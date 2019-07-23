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Тереза Мей
Тема
Тереза Мей - британська політикиня, колишня прем'єр-міністерка Великобританії.
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Докладно
Борис Джонсон призначив ключових міністрів у своєму уряді
Борис Джонсон призначив ключових міністрів у своєму уряді
Новий британський прем'єр Борис Джонсон здійснив низку кадрових перестановок у своєму уряді.
Політика
24.07.2019
24 липня 2019 р.
Борис Джонсон став новим прем'єром Великобританії
Борис Джонсон став новим прем'єром Великобританії
Британська королева Єлизавета ІІ доручила очільнику Консервативної партії Борису Джонсону сформувати новий уряд.
Політика
24.07.2019
24 липня 2019 р.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Робота Бориса Джонсона може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і цілих країн.
Політика
23.07.2019
23 липня 2019 р.
10 фото
Гуд бай, Тереза Мей!
В історію Тереза Мей увійде не лише як сильний політик, але і як стильна жінка. Особливо її туфлі викликають фурор.
Політика
23.07.2019
23 липня 2019 р.
Гуд бай, Терезо Мей!
Гуд бай, Терезо Мей!
Тереза Мей увійде в історію не лише як сильний політик, але і як стильна жінка. Особливо її туфлі викликають фурор.
Політика
23.07.2019
23 липня 2019 р.
10 фото
Борис Джонсон очолив Консервативну партію Великобританії
Борис Джонсон очолив Консервативну партію Великобританії
Очікується, що невдовзі Борис Джонсон отримає посаду прем'єр-міністра Великобританії.
Політика
23.07.2019
23 липня 2019 р.
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