  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт

Тереза Мей

Тема

Тереза Мей - британська політикиня, колишня прем'єр-міністерка Великобританії.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

прем'єр-міністр великобританії борис джонсон

Борис Джонсон призначив ключових міністрів у своєму уряді

Борис Джонсон призначив ключових міністрів у своєму уряді

Новий британський прем'єр Борис Джонсон здійснив низку кадрових перестановок у своєму уряді.
Політика24 липня 2019 р.
Королева Єлизавета ІІ призначила Бориса Джонсона новим прем'єром

Борис Джонсон став новим прем'єром Великобританії

Борис Джонсон став новим прем'єром Великобританії

Британська королева Єлизавета ІІ доручила очільнику Консервативної партії Борису Джонсону сформувати новий уряд.
Політика24 липня 2019 р.
Kariaktur von Sergey Elkin zu Boris Johnson

Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Робота Бориса Джонсона може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і цілих країн.
Політика23 липня 2019 р.10 фото

Гуд бай, Тереза Мей!

В історію Тереза Мей увійде не лише як сильний політик, але і як стильна жінка. Особливо її туфлі викликають фурор.
Політика23 липня 2019 р.
Стратегія стилю

Гуд бай, Терезо Мей!

Гуд бай, Терезо Мей!

Тереза Мей увійде в історію не лише як сильний політик, але і як стильна жінка. Особливо її туфлі викликають фурор.
Політика23 липня 2019 р.10 фото
Борис Джонсон

Борис Джонсон очолив Консервативну партію Великобританії

Борис Джонсон очолив Консервативну партію Великобританії

Очікується, що невдовзі Борис Джонсон отримає посаду прем'єр-міністра Великобританії.
Політика23 липня 2019 р.
Показати більше