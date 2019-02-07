Трамп припустив можливість членства Бразилії в НАТО

Президент США Дональд Трамп та президент Бразилії Жаір Болсонару під час першої їхньої зустрічі у Вашингтоні у вівторок, 19 грудня, намагалися демонструвати спільність поглядів та виступали за посилення зв'язків між двома державами. "Бразилія та Сполучені Штати ніколи не були ближчими, ніж зараз", - заявив Дональд Трамп, цитує агенція AFP. Він навіть натякнув на підтримку з його боку гіпотетичного членства південноамериканської країни в НАТО. Він має намір "зробити Бразилію важливим союзником-нечленом НАТО, або навіть, можливо, (...) і союзником по НАТО", зазначив Трамп.

Він додав, що має поговорити з цього приводу "з багатьма людьми". Включення Бразилії до Північноатлантичного альянсу "значно покращить безпеку і співпрацю наших країн", переконаний президент США. Радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон назвав візит Болсонару до Вашингтона "історичною можливістю" переспрямувати відносини між двома "найбільшими демократіями західної півкулі".

Перед зустріччю в Білому домі Болсонару підписав угоду щодо використання США бразильського космодрому Алкантара. "Ми хочемо знову зробити Бразилію великою, так як Трамп знову хоче зробити великими США", - заявив він напередодні під час відвідування Торговельної палати США.

Обидва президенти займають схожі позиції з багатьох питань. Поїздка Болсонару, якого навіть називають "бразильським Трампом", до США є його першим державним візитом на посаді президента. Раніше він оголосив про зміну зовнішньої політики Бразилії та зближення країни зі США.