 Трамп подякував Зеленському та вважає ″Українагейт″ вичерпаним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп подякував Зеленському та вважає "Українагейт" вичерпаним

Дональд Трамп після заяви президента України Володимира Зеленського про відсутність тиску з боку президента США вважає "Українагейт" вичерпаним.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подякував президенту України Володимиру Зеленського за його слова щодо відсутності тиску під час телефонних переговорів, що спричинили в США так званий "Українагейт". Про це Трамп написав у понеділок, 2 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter у відповідь на оприлюднене інтерв'ю Зеленського, котре той дав кільком іноземним ЗМІ.

На тлі заяв Зеленського Трамп вважає "закритою" тему щодо "Українагейту". Глава Білого дому також закликав членів Демократичної партії в Палаті представників знову повернутися до роботи.

У написаному раніше твіті Трамп наголосив, що Зеленський знову сказав журналістам, що американський президент жодним чином не поводився некоректно щодо України, в тому числі й під час телефонних переговорів.

Як повідомлялося, Зеленський в своєму інтерв'ю низці ЗМІ, серед яких було і німецьке видання Spiegel, спростував наявність домовленостей з президентом США про розслідування щодо Хантера Байдена, сина потенційного кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена. "Я не розмовляв з президентом США за принципом "послуга за послугу", - сказав Зеленський.

Так само в іншому дописі Трамп назвав розгляд справи про його імпічмент продовженням "полювання на відьом", що триває вже три роки. Дещо раніше цього ж дня президент Сполучених Штатів закинув демократам, що ті поводяться "не вельми мило", запросивши його 4 грудня на слухання в справі про імпічмент, тобто саме на дату проведення саміту НАТО в Лондоні.

Нагадаємо, у США триває так званий "український скандал", спричинений телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги. У зв'язку з цим в Конгресі тривають слухання у рамках розслідування щодо можливої процедури імпічменту Трампа.

Дивитись відео 01:56

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)

DW.COM

Трампа запросили до Конгресу на слухання щодо його імпічменту

Президента США Дональда Трампа запросили на перше слухання щодо його імпічменту, яке відбудеться у комітеті з питань правосуддя. (27.11.2019)  

"Українагейт": Конгрес США отримав аудіозаписи від клієнта Джуліані Льва Парнаса

Уродженець СРСР, бізнесмен Лев Парнас, який надав записи і фотографії щодо можливого тиску Трампа на Зеленського, вважається посередником між адвокатом президента США Рудольфом Джуліані і українською владою. (25.11.2019)  

"Президенти - не королі": суд зобов'язав ексюриста Трампа свідчити у Конгресі

Згідно з рішенням суду, колишній радник Дональда Трампа Дон Макган муситиме свідчити у Конгресі, попри спротив президента США. (26.11.2019)  

США: Трамп не буде присутнім на слуханнях щодо імпічменту в Палаті представників

Президент США та його адвокати не прибудуть на слухання, поки не будуть названі свідки у справі про можливий тиск на президента України і не буде гарантована неупередженість процесу, заявили в Білому домі. (02.12.2019)  

Аудіо й відео до теми

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)  

Також за темою

USA Washington Repräsentantenhaus

"Українагейт": Конгрес США отримав аудіозаписи від клієнта Джуліані Льва Парнаса 25.11.2019

Уродженець СРСР, бізнесмен Лев Парнас, який надав записи і фотографії щодо можливого тиску Трампа на Зеленського, вважається посередником між адвокатом президента США Рудольфом Джуліані і українською владою.

Don McGahn Ex-Berater von Trump

"Президенти - не королі": суд зобов'язав ексюриста Трампа свідчити у Конгресі 26.11.2019

Згідно з рішенням суду, колишній радник Дональда Трампа Дон Макган муситиме свідчити у Конгресі, попри спротив президента США.

USA Unterschrift Donald Trump im Weißen Haus

Дональд Трамп на місяць відвернув "шатдаун" федерального уряду 22.11.2019

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який гарантує фінансування федерального уряду до 20 грудня, що тимчасово відвернуло "шатдаун" у країні.

Реклама

Докладно

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко (Imago/Ukrinform/P. Bagmut)

Юрій Вітренко про борги "Газпрому" і "крадіжку" газу (відео)

Чи краде Україна російський газ і як вирішити суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом"? Інтерв'ю DW з Юрієм Вітренком.  

Газопровід Сила Сибіру

Росія почала поставки газу в Китай газогоном "Сила Сибіру"

Попри величезну вартість газопроводу, на перших етапах кількість транспортованого ним газу буде відносно незначною.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  