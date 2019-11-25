Трамп подякував Зеленському та вважає "Українагейт" вичерпаним

Президент США Дональд Трамп подякував президенту України Володимиру Зеленського за його слова щодо відсутності тиску під час телефонних переговорів, що спричинили в США так званий "Українагейт". Про це Трамп написав у понеділок, 2 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter у відповідь на оприлюднене інтерв'ю Зеленського, котре той дав кільком іноземним ЗМІ.

На тлі заяв Зеленського Трамп вважає "закритою" тему щодо "Українагейту". Глава Білого дому також закликав членів Демократичної партії в Палаті представників знову повернутися до роботи.

У написаному раніше твіті Трамп наголосив, що Зеленський знову сказав журналістам, що американський президент жодним чином не поводився некоректно щодо України, в тому числі й під час телефонних переговорів.

Як повідомлялося, Зеленський в своєму інтерв'ю низці ЗМІ, серед яких було і німецьке видання Spiegel, спростував наявність домовленостей з президентом США про розслідування щодо Хантера Байдена, сина потенційного кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена. "Я не розмовляв з президентом США за принципом "послуга за послугу", - сказав Зеленський.

Так само в іншому дописі Трамп назвав розгляд справи про його імпічмент продовженням "полювання на відьом", що триває вже три роки. Дещо раніше цього ж дня президент Сполучених Штатів закинув демократам, що ті поводяться "не вельми мило", запросивши його 4 грудня на слухання в справі про імпічмент, тобто саме на дату проведення саміту НАТО в Лондоні.

Нагадаємо, у США триває так званий "український скандал", спричинений телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги. У зв'язку з цим в Конгресі тривають слухання у рамках розслідування щодо можливої процедури імпічменту Трампа.