 Трамп подовжив заборону імміграції до США до кінця року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2020

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Новини

Трамп подовжив заборону імміграції до США до кінця року

Через високий рівень безробіття в США видачу Green Card та робочих віз для іноземців призупинять до кінця поточного року. Однак підписане президентом США Дональдом Трампом розпорядження передбачає й винятки.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подовжив до кінця року запроваджені у квітні обмеження на видачу Green Card та робочих віз різного типу для іноземців. Відповідне розпорядження Трамп підписав у понеділок, 22 червня.

Як пояснили в Білому домі, такий крок зумовлений значним зростанням рівня безробіття внаслідок нинішньої економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Він покликаний гарантувати те, що саме американські працівники "матимуть пріоритет" у час відновлення економіки від наслідків кризи.

У Вашингтоні наголошують, що не можна допускати прибуття до США значної кількості працівників-іноземців у час, коли "так багато американців стали безробітними". Утім, у Білому домі зазначили, що це розпорядження Трампа передбачає й певні винятки. Зокрема, для подружжя та дітей американських громадян, а також для працівників у сфері забезпечення продовольством. Міністерства праці, національної безпеки, а також Держдепартамент повинні регулярно перевіряти, чи не потрібні зміни у запроваджених заходах. Розпорядження не зачепить також іноземців, які вже мають право на довгострокове перебування в США. 

За оцінками американського уряду, від цього указу мають виграти понад пів мільйона американських працівників. Відповідно, постраждають від нього так само пів мільйона іноземців, котрі планували працювати в США, зазначає агентство новин dpa.

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Нагадаємо, 22 квітня Трамп підписав указ, яким призупинялася на два місяці імміграція до США. Нинішнє розпорядження стало фактично подовженням попереднього.

Натепер у США зафіксовано найбільшу в світі кількість підтверджених випадків коронавірусу - понад 2,3 мільйона, 120 тисяч людей з коронавірусом померли. Водночас через спричинене пандемією стрімке економічне падіння без роботи залишилися мільйони американців. Від початку кризи за допомогою по безробіттю зверталися понад 40 мільйонів жителів країни.

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Дональд Трамп обмежить видачу Green Card щонайменше на 60 днів

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