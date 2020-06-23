Трамп подовжив заборону імміграції до США до кінця року

Через високий рівень безробіття в США видачу Green Card та робочих віз для іноземців призупинять до кінця поточного року. Однак підписане президентом США Дональдом Трампом розпорядження передбачає й винятки.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подовжив до кінця року запроваджені у квітні обмеження на видачу Green Card та робочих віз різного типу для іноземців. Відповідне розпорядження Трамп підписав у понеділок, 22 червня.
Як пояснили в Білому домі, такий крок зумовлений значним зростанням рівня безробіття внаслідок нинішньої економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Він покликаний гарантувати те, що саме американські працівники "матимуть пріоритет" у час відновлення економіки від наслідків кризи.
У Вашингтоні наголошують, що не можна допускати прибуття до США значної кількості працівників-іноземців у час, коли "так багато американців стали безробітними". Утім, у Білому домі зазначили, що це розпорядження Трампа передбачає й певні винятки. Зокрема, для подружжя та дітей американських громадян, а також для працівників у сфері забезпечення продовольством. Міністерства праці, національної безпеки, а також Держдепартамент повинні регулярно перевіряти, чи не потрібні зміни у запроваджених заходах. Розпорядження не зачепить також іноземців, які вже мають право на довгострокове перебування в США.
За оцінками американського уряду, від цього указу мають виграти понад пів мільйона американських працівників. Відповідно, постраждають від нього так само пів мільйона іноземців, котрі планували працювати в США, зазначає агентство новин dpa.
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Нагадаємо, 22 квітня Трамп підписав указ, яким призупинялася на два місяці імміграція до США. Нинішнє розпорядження стало фактично подовженням попереднього.
Натепер у США зафіксовано найбільшу в світі кількість підтверджених випадків коронавірусу - понад 2,3 мільйона, 120 тисяч людей з коронавірусом померли. Водночас через спричинене пандемією стрімке економічне падіння без роботи залишилися мільйони американців. Від початку кризи за допомогою по безробіттю зверталися понад 40 мільйонів жителів країни.
Президент США Дональд Трамп планує обмежити видачу Green Card та імміграційних віз для іноземців щонайменше на 60 днів, аби залишити робочі місця для американців. (22.04.2020)