Робота у Німеччині: положення нового закону пояснює посольство ФРН в Україні

Бурхливий розвиток німецької економіки став однією з причин ухвалення Бундестагом закону, що значно полегшує процедуру імміграції до ФРН кваліфікованих працівників з держав, які не є членами Європейського Союзу. Нові правила отримання роботи і права на проживання в Німеччині набули чинності з 1 березня 2020 року. Скориставшись безвізовим режимом, люди можуть підтвердити свою кваліфікацію в Німеччині та шукати тут роботу, щоб згодом отримати трудову візу і залишитися у ФРН разом зі своєю родиною.

Хто може скористатись новими імміграційними пільгами

Новий німецький закон, що діє з березня 2020 року, передбачає спрощену процедуру працевлаштування для кваліфікованих працівників з-поза меж ЄС. Як повідомив незадовго до набрання законом чинності керівник консульсько-правового відділу посольства ФРН в Україні Єнс Краус-Массе (Jens Kraus-Massé), до цієї категорії належать кваліфіковані кадри як із професійною, так і з академічною освітою.

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Подолати всі бюрократичні формальності українці зможуть чотирма кроками. Спочатку слід підтвердити свою кваліфікацію в Німеччині, якщо освіта була набута поза її межами. Потому можна шукати роботу і укладати трудову угоду з роботодавцем. Далі її має перевірити Федеральна служба зайнятості. І вже після цього можна чекати на отримання піврічної візи на проживання і роботу в Німеччині.

Головним і необхідним критерієм є визнання кваліфікації працівника згідно з німецькими критеріями, зазначив Краус-Массе. "Німеччина хоче полегшити імміграцію кваліфікованих працівників, і для цього потрібна, перш за все, кваліфікація, професійна освіта (…) Тобто, спочатку має бути визнаний Німеччиною диплом, і лише потім може йтися про отримання візи до Німеччини", - пояснив консульський працівник.

Кому найбільше пощастить

Німецькі законодавці розрізняють кваліфіковані кадри з професійною освітою та кваліфіковані кадри з академічною освітою. Кваліфіковані працівники з профосвітою повинні мати завершену професійну освіту, для якої відповідно до німецького законодавства передбачений термін навчання не менше двох років. Кваліфіковані працівники з академічною освітою повинні мати диплом про вищу освіту і мати досвід роботи за своїм фахом.

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Для таких громадян новий закон значно полегшує імміграцію до Німеччини. Більше того - вони матимуть рівні права з кандидатами з Німеччини та інших країн ЄС, для яких раніше діяв пріоритет працевлаштування у ФРН. Для фахівців в галузі інформаційних технологій закон запроваджує спеціальне регулювання. Згідно з ним, фахівець може бути визнаний кваліфікованим, навіть якщо не має ІТ-освіти, але впродовж останніх семи років мав трирічний досвід роботи в сфері ІТ-технологій.

Спрощена процедура

Трудова угода може бути ініційована самим німецьким працедавцем, що є, за словами німецьких консульських працівників, "абсолютно новим явищем". "Під час цієї процедури будуть досить чіткі і короткі терміни за новими правилами fast track, якщо німецький працедавець знайде працівника з відповідною і достатньою кваліфікацією. Тоді може бути реалізована прискорена процедура отримання візи", - сказав Краус-Массе. За його словами, новий імміграційний закон розроблявся впродовж п'яти років і має на меті досягнення кількох цілей: усунення дефіциту кваліфікованих працівників в Німеччині, полегшення процедури їхньої імміграції, прискорення процедури, зниження навантаження на систему соціального забезпечення і сприяння інтеграції працівників.

Конкретне місце роботи має відповідати мінімальним вимогам до ринку праці. Це, зокрема, означає, що не допускається жодного демпінгу в заробітній платі. Наприклад, лаборант, що прибув до Німеччини, не може отримувати лише половину зарплатні, яку отримує лаборант з Німеччини. "Мінімальна зарплата обмежена німецьким законодавцем на рівні 3685 євро на місяць. Для людей старшого віку передбачена можливість висунення вимоги про соціальне забезпечення у старості. Для всіх працівників створюється полегшений доступ до професійної освіти в Німеччині", - такі переваги нових правил відзначив Краус-Массе.

Терміни узгодження формальностей

Загалом процедура еміграції до Німеччини за процедурою fast track може тривати до шести тижнів. Ще до чотирьох тижнів посольство Німеччини в Україні має на ухвалення рішення про надання трудової візи. Але ці терміни можуть бути значно скорочені у разі виконання кандидатом всіх вимог. "Громадяни України вже кілька років не платять жодних візових зборів, тоді як громадяни інших держав, що не є членами ЄС, сплачуватимуть за візу близько 60 євро. Але тут треба розрізняти візовий збір, який стягує посольство Німеччини, і діяльність візових центрів у Львові, Одесі, Харкові й Дніпрі, які беруть за свої послуги кошти", - сказав керівник візового відділу посольства Німеччини в Україні Крістоф Танненберґер (Christoph Tannenberger).

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Відмовити у наданні візи посольство може, якщо її запитувач раніше нелегально перебував в Німеччині чи припустився інших порушень. Як стверджують німецькі дипломати, разом із кваліфікованим працівником до Німеччини зможе переїхати його родина - чоловік чи дружина та діти. Однією з умов для цього є достатнє знання ними німецької мови. Дозвіл на постійне проживання в Німеччині можна буде отримати через чотири роки і лише в тому разі, якщо упродовж 48 місяців будуть зроблені внески на пенсійне страхування. "Ми хочемо кваліфікованих працівників з дипломами про вищу освіту або без них, ми хочемо молодь, яка здобуває освіту в Німеччині, ми хочемо людей, які знають німецьку мову", - наголосив керівник консульсько-правового відділу посольства Німеччини в Україні Єнс Краус-Массе.