Трамп погодив виділення 8,3 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав ухвалений раніше Конгресом законопроєкт про додаткові витрати з бюджету на боротьбу з коронавірусом. Згідно з підписаним Трампом у п'ятницю, 6 березня, нормативним актом, з американського бюджету мають виділити 8,3 мільярда доларів на заходи протидії поширенню хвороби, передає інформагенція AP.

Ззаконопроєкт щодо виділення цих коштів на боротьбу з вірусом Палата представників Конгресу США схвалила 4 березня, а напередодні, 5 березня, його підтримав Сенат. Виділені кошти мають забезпечити скоординовані й всеосяжні заходи боротьби з поширенням нового вірусу.

Передбачається зокрема посилене фінансування медичних закладів на федеральному рівні, а також грошову допомогу окремим штатам. Гроші мають також спрямувати на розробку й придбання потрібних вакцин проти вірусу.

Тим часом у США зафіксовано вже понад 200 випадків захворювання коронавірусом, 12 з яких виявилися летальними, нагадує AP.