 Трамп погодив виділення 8,3 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2020

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Новини

Трамп погодив виділення 8,3 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом

Додатково виділені з американського бюджету кошти мають піти на експрес-тести на коронавірус SARS-CoV-2 та розробку вакцини. Раніше цей законопроєкт ухвалив Конгрес.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав ухвалений раніше Конгресом законопроєкт про додаткові витрати з бюджету на боротьбу з коронавірусом. Згідно з підписаним Трампом у п'ятницю, 6 березня, нормативним актом, з американського бюджету мають виділити 8,3 мільярда доларів на заходи протидії поширенню хвороби, передає інформагенція AP.

Ззаконопроєкт щодо виділення цих коштів на боротьбу з вірусом Палата представників Конгресу США схвалила 4 березня, а напередодні, 5 березня, його підтримав Сенат. Виділені кошти мають забезпечити скоординовані й всеосяжні заходи боротьби з поширенням нового вірусу.

Передбачається зокрема посилене фінансування медичних закладів на федеральному рівні, а також грошову допомогу окремим штатам. Гроші мають також спрямувати на розробку й придбання потрібних вакцин проти вірусу.

Тим часом у США зафіксовано вже понад 200 випадків захворювання коронавірусом, 12 з яких виявилися летальними, нагадує AP.

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    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

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  • Обвал на біржах

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

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  • Японська весна у масках

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

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  • До протидії поширенню вірусу у Південній Кореї залучили армію

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Жорсткі заходи у Південній Кореї

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  • Südkorea Gwangju | Menschen werden in Autos auf Covid-19 getestet (picture-alliance/dpa/YNA)

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    Перевірка, не виходячи з авто

    Перевіритися на вірус у Південній Кореї можна на спеціальних дорожніх пунктах контролю, не виходячи з автомобіля.

  • У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Дезінфекція громадського транспорту

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  • У Китаї інфікувалися близько 80 тисяч людей

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

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    У Китаї, звідки почалося стрімке поширення новітнього вірусу, від нього станом на початок березня померли вже близько трьох тисяч людей. Найбільшу небезпеку він становить для літніх людей, віком понад 70-80 років, і людей з хронічними захворюваннями. Починаючи з кінця лютого, китайська влада повідомляє про уповільнення поширення вірусу. Загалом інфікувалися близько 80 тисяч людей.

    Автор: Євген Тейзе


DW.COM

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