Трамп звинуватив Китай у втручанні в майбутні вибори в США

Президент США Дональд Трамп у середу, 26 вересня, звинуватив Китай у цілеспрямованій роботі проти Республіканської партії США перед проміжними виборами до Конгресу, які відбудуться у листопаді цього року. Таким чином, вважає Трамп, Пекін йому мститься за жорстку лінію в питанні торгівлі. "Вони не хочуть, щоб я або ми перемогли, бо я - перший президент, хто кинув виклик Китаю в торгівлі", - цитує Трампа інформагенція AFP.

На цю заяву відреагував міністр закордонних справ Китаю Ванг Ї, відкинувши закиди Трампа та заявивши, що Пекін "не здійснює і не хоче здійснювати" втручання у внутрішні справи інших держав, включаючи США.

Рішення "двох держав" для Ізраїлю

Під час зустрічі у середу з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху Трамп уперше чітко заявив, що США підтримують рішення "двох держав для двох народів" у вирішенні ізраїльсько-палестинського конфлікту. Раніше в адміністрації Трампа лунали заяви про підтримку рішення "двох держав" з певними умовами, зокрема якщо це рішення задовольнить і палестинців, і ізраїльтян. Під час зустрічі Нетаньяху заявив, що майбутня палестинська держава повинна бути демілітаризована і повинна визнавати Ізраїль як державу єврейського народу.

Можлива зустріч із Мадуро

В цей же день Трамп висловив готовність зустрітися з Ніколасом Мадуро, президентом Венесуели, яка перебуває у глибокій кризі. "Ми подбаємо про Венесуелу, якщо (Мадуро - Ред.) буде тут і якщо захоче зустрітися, це не моя ідея, це не мій план, але якщо я можу допомогти людям, то я тут саме для цього", - цитує Трампа Reuters.

Через неефективне управління державою на тлі падіння цін на нафту Венесуела переживає гіперінфляцію, дефіцит продовольства та медикаментів. Сотні тисяч венесуельців покинули країну і стали біженцями у сусідніх державах. У цей же час Мадуро здійснює політику посиленого тиску на опозицію та всіх незгодних, списуючи проблеми країни на "економічну війну", яку нібито проти нього ведуть США.

Напередодні Трамп виступив на Генасамблеї ООН із критикою багатьох різних країн світу, зокрема і Венесуели.