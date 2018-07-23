 Трамп заявив про конфлікт інтересів між ним та Мюллером | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп заявив про конфлікт інтересів між ним та Мюллером

Президент США Дональд Трамп повідомив, що мав дуже погані ділові відносини зі спецпрокурором Робертом Мюллером. За його словами, між ними існує "конфлікт інтересів".

Дональд Трамп звинуватив Роберта Мюллера у конфлікті інтересів

Дональд Трамп звинуватив Роберта Мюллера у конфлікті інтересів

Президент США Дональд Трамп заявив про існування конфлікту інтересів між ним та спецпрокурором Робертом Мюллером, який займається розслідуванням ймовірних зв'язків передвиборчого штабу Трампа із Росією під час президентської кампанії 2016 року. У неділю, 29 липня, на своїй сторінці в Twitter він повідомив, що раніше мав дуже погані ділові відносини зі спецпрокурором.

"Чи має намір Роберт Мюллер колись розкрити свій конфлікт інтересів з президентом Трампом, в тому числі головне - те, що у нас були дуже погані суперечливі ділові відносини, і я відхилив його кандидатуру на пост глави ФБР (за день до призначення його спецпрокурором), а Комі - його близький друг ", - написав Трамп. Джеймс Комі - колишній директор ФБР, який був звільнений у травні 2017 року і неодноразово критикував Трампа.

 

DW.COM

Колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані назвав розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера "майже незаконним та неетичним". (17.06.2018)

Американський президент Дональд Трамп відкинув звинувачення в тому, що знав про зустріч свого передвиборчого штабу з росіянами, які надали інформацію для допомоги в кампанії у 2016 році. (28.07.2018)

Трамп також відзначив, що Мюллер сформував команду для розслідування справи лише зі "злих демократів", прихильників Гілларі Клінтон і Барака Обами.

У січні 2018 року газета New York Times повідомила, що Трамп в червні 2017 року хотів звільнити Мюллера, для чого було кілька причин. Мюллер нібито покинув гольфклуб Трампа через розбіжності з питань членських внесків. Також нинішній спецпрокурор працював в юридичній фірмі, яка представляла інтереси зятя Трампа, Джареда Кушнера. Окрім того, Мюллера перед призначенням на посаду спецпрокурора було опитано на предмет повторної роботи на посаді директора ФБР, яке він уже очолював з 2001 по 2013 роки. Повідомляється, що від звільнення Мюллера Трампа відмовив його радник Дон Макгалі, пригрозивши своєю відставкою.

Дивитись відео 02:49
Now live
02:49 хв

Як російські тролі втручаються у політику США - розповідь екс-працівниці "фабрики тролів"(19.02.2018)

Аудіо й відео до теми

Як російські тролі втручаються у політику США - розповідь екс-працівниці "фабрики тролів"(19.02.2018)  

Також за темою

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin

Білий дім: Дональд Трамп "відкритий" до візиту в Москву 27.07.2018

Дональд Трамп із нетерпінням очікує на зустріч із Володимиром Путіним у Вашингтоні. Він також готовий до візиту в Москву, повідомила речниця Білого дому.

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin

Трамп заперечив обізнаність про зустріч з росіянами перед виборами-2016 28.07.2018

Американський президент Дональд Трамп відкинув звинувачення в тому, що знав про зустріч свого передвиборчого штабу з росіянами, які надали інформацію для допомоги в кампанії у 2016 році.

Ex-Trump-Anwalt Michael Cohen

Екс-адвокат: Трамп знав про зустрічі з росіянами - ЗМІ 27.07.2018

За даними ЗМІ, екс-адвокат Трампа Майкл Коен готовий свідчити щодо його обізнаності в тому, що представники тодішнього кандидата в президенти США зустрічалися з росіянами.

Докладно

Світкування хрещення Київської Русі-України в Києві

Україна в очікуванні єдиної православної церкви

Про боротьбу в Україні за єдину православну церкву - Сергій Руденко спеціально для DW. 

Роналду заплатить великий штраф за ухилення від сплати податків в Іспанії

Роналду заплатить 19 мільйонів євро за податкові махінації

Кріштіана Роналду досягнув угоди з прокуратурою та має сплатити великий штраф за ухилення від сплати податків. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  