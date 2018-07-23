Трамп заявив про конфлікт інтересів між ним та Мюллером

Президент США Дональд Трамп заявив про існування конфлікту інтересів між ним та спецпрокурором Робертом Мюллером, який займається розслідуванням ймовірних зв'язків передвиборчого штабу Трампа із Росією під час президентської кампанії 2016 року. У неділю, 29 липня, на своїй сторінці в Twitter він повідомив, що раніше мав дуже погані ділові відносини зі спецпрокурором.

"Чи має намір Роберт Мюллер колись розкрити свій конфлікт інтересів з президентом Трампом, в тому числі головне - те, що у нас були дуже погані суперечливі ділові відносини, і я відхилив його кандидатуру на пост глави ФБР (за день до призначення його спецпрокурором), а Комі - його близький друг ", - написав Трамп. Джеймс Комі - колишній директор ФБР, який був звільнений у травні 2017 року і неодноразово критикував Трампа.

Трамп також відзначив, що Мюллер сформував команду для розслідування справи лише зі "злих демократів", прихильників Гілларі Клінтон і Барака Обами.

У січні 2018 року газета New York Times повідомила, що Трамп в червні 2017 року хотів звільнити Мюллера, для чого було кілька причин. Мюллер нібито покинув гольфклуб Трампа через розбіжності з питань членських внесків. Також нинішній спецпрокурор працював в юридичній фірмі, яка представляла інтереси зятя Трампа, Джареда Кушнера. Окрім того, Мюллера перед призначенням на посаду спецпрокурора було опитано на предмет повторної роботи на посаді директора ФБР, яке він уже очолював з 2001 по 2013 роки. Повідомляється, що від звільнення Мюллера Трампа відмовив його радник Дон Макгалі, пригрозивши своєю відставкою.