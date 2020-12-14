Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами й формальними обов’язками. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "конфлікт інтересів".

Конфлікт інтересів - це суперечність, яка виникає, коли особисті інтереси особи перетинаються з її формальними обов’язками. Внаслідок такої суперечності посадові особи можуть втратити неупередженість у своїх діях. Конфлікт інтересів може призвести до зловживання владою та корупційних дій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Голова НАЗК: Суди безпідставно закривають справи про конфлікт інтересів

Голова НАЗК: Суди безпідставно закривають справи про конфлікт інтересів 14.12.2020

Голова НАЗК звернув увагу, що рішення КСУ не може бути достатньою підставою для закриття справ про правопорушення, які пов'язані з конфліктом інтересів.
Український скандал в США: Хантер Байден залишає раду директорів китайської компанії

"Український скандал" в США: Хантер Байден залишає раду директорів китайської компанії 14.10.2019

Син Джо Байдена іде з китайської компанії, аби уникнути конфлікт інтересів через батька. Він також пояснив, чим саме займався в українській компанії Burisma.

Данилюк: Богдан повинен піти у відставку через Приватбанк

Данилюк: Богдан повинен піти у відставку через "Приватбанк" 03.10.2019

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що керівник Офісу президента України Андрій Богдан має піти у відставку через конфлікт інтересів навколо "Приватбанку".
Європарламент відхилив кандидатури єврокомісарів від Румунії та Угорщини

Європарламент відхилив кандидатури єврокомісарів від Румунії та Угорщини 30.09.2019

Депутати Європарламенту не погодили кандидатури єврокомісарів від Румунії й Угорщини через конфлікт фінансових інтересів. Тепер Будапешт та Бухарест мають запропонувати нових кандидатів.

Трамп заявив про конфлікт інтересів між ним та Мюллером

Трамп заявив про конфлікт інтересів між ним та Мюллером 30.07.2018

Президент США Дональд Трамп повідомив, що мав дуже погані ділові відносини зі спецпрокурором Робертом Мюллером. За його словами, між ними існує "конфлікт інтересів".

Інтерв'ю DW: депутат Єфімов про лобізм і свій німецький бізнес

Інтерв'ю DW: депутат Єфімов про лобізм і свій німецький бізнес 14.06.2018

Депутат Максим Єфімов, коментуючи статтю DW, заперечує конфлікт інтересів між бізнесом і політичною діяльністю. Детальніше про вітроенергетику в Україні та німецький бізнес Єфімова - в інтерв'ю з депутатом.
Transparency International просить Путіна перевірити звинувачення в корупції на адресу Медведєва

Transparency International просить Путіна перевірити звинувачення в корупції на адресу Медведєва 19.04.2017

Російське відділення TI запідозрило конфлікт інтересів у відносинах прем'єр-міністра РФ і його однокурсника, заступника голови правління "Газпромбанку" Іллі Єлісєєва.
Конфлікт інтересів: президентство Трампа на користь його бізнес-імперії (відео)

Конфлікт інтересів: президентство Трампа на користь його бізнес-імперії (відео) 27.01.2017

Офіційно Дональд Трамп більше не очолює свою бізнес-імперію, проте сам факт його президентства забезпечує успіх The Trump Organization.

Президентство Трампа вже сприяє його бізнесу (27.01.2017) 27.01.2017

Хоча Дональд Трамп і передав управління своїми активами родині, його бізнес після обрання президентом розвивається ще успішніше. Багато хто в США вбачає в цьому конфлікт інтересів і побоюється впливу бізнесу на політику країни.

Прокуратура заборонила Трампу розпускати його благодійний фонд

Прокуратура заборонила Трампу розпускати його благодійний фонд 25.12.2016

Доброчинний фонд новообраного президента США Дональда Трампа став об'єктом розслідування. Сам політик воліє його закрити через можливий конфлікт інтересів.

Нетаньяху відреагував на скандал із закупівлею німецьких субмарин

Нетаньяху відреагував на скандал із закупівлею німецьких субмарин 20.11.2016

Після журналістського розслідування прем'єрові Ізраїлю Нетаньяху закидають конфлікт інтересів у мільярдному контракті з ФРН щодо придбання підводних човнів. Опозиція закликає до створення слідчої комісії.

ГПУ просять перевірити Матіоса на конфлікт інтересів через роботу на Януковича

ГПУ просять перевірити Матіоса на конфлікт інтересів через роботу на Януковича 31.10.2016

Головний військовий прокурор, який нині керує розслідуванням щодо екс-президента Віктора Януковича, працював у його адміністрації, заявляють адвокати героїв Небесної сотні.

Євродепутатка: Парламентська етика зацікавила небагатьох депутатів Ради

Євродепутатка: Парламентська етика зацікавила небагатьох депутатів Ради 24.10.2016

Розпізнавати конфлікт інтересів і уникати його українські депутати тренувалися разом із євродепутаткою Каєю Каллас. Вона розповіла DW, які ситуації моделювали нардепи та чому майстер-клас зацікавив небагатьох.
Порошенко прокоментував Панамські документи

Порошенко прокоментував "Панамські документи" 04.04.2016

За словами Петра Порошенка, ставши президентом України, він відійшов від управління активами, доручивши цю справу консалтинговим та юридичним компаніям. Тому на питання преси повинні відповідати саме вони.
Конституційний Суд України відмовив у відводі шести суддів у справі про люстрацію

Конституційний Суд України відмовив у відводі шести суддів у справі про люстрацію 22.03.2016

Народні депутати Єгор Соболєв та Леонід Ємець обурилися відмовою КСУ щодо відводу шести суддів, у яких, на думку політиків, існує конфлікт інтересів у розгляді справи про конституційність люстрації.
Навальний подав позов проти Путіна через фірму його зятя

Навальний подав позов проти Путіна через фірму його зятя 11.02.2016

Опозиційний політик Росії Олексій Навальний подав до суду на Володимира Путіна в зв'язку з виділенням бюджетних коштів компанії, частиною якої володіє зять президента РФ. У цьому він бачить конфлікт інтересів.
Інші статті