Конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами й формальними обов’язками. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "конфлікт інтересів".

Конфлікт інтересів - це суперечність, яка виникає, коли особисті інтереси особи перетинаються з її формальними обов’язками. Внаслідок такої суперечності посадові особи можуть втратити неупередженість у своїх діях. Конфлікт інтересів може призвести до зловживання владою та корупційних дій. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.