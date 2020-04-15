 Трамп запевняє, що США розслідують дії Китаю на початку спалаху коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп запевняє, що США розслідують дії Китаю на початку спалаху коронавірусу

Дональд Трамп стверджує, що Китай міг зупинити розповсюдження нового коронавірусу до того, як той поширився на інші країни. За його словами, адміністрація США проводить "серйозні розслідування" дій Пекіна.

Дональд Трамп стверджує, що Китай міг зупинити розповсюдження нового коронавірусу

Дональд Трамп стверджує, що Китай міг зупинити розповсюдження нового коронавірусу

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив Китай у тому, що той не зупинив поширення нового коронавірусу, після чого вірус охопив й інші країни. Крім того, Трамп стверджує, що його адміністрація розслідує події, пов'язані із спалахом нового коронавірусу в Китаї. "Ми проводимо дуже серйозні розслідування. (...) Ми не задоволені Китаєм. (...) Є багато способів притягнути їх до відповідальності", - заявив Трамп у понеділок, 27 квітня, під час пресконференції в Білому домі, цитує інформагенція Reuters.

За словами президента США, він переконаний, що поширення нового коронавірусу можна було зупинити в епіцентрі його виникнення.

Це вже не перше звинувачення Дональда Трампа та американських політиків на адресу Китаю. Минулого тижня державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати "твердо переконані", що Пекін не повідомив вчасно про спалах та приховав інформацію про реальну небезпеку коронавірусної хвороби COVID-19.

У відповідь речниця МЗС Китаю зауважила, що Помпео повинен "припинити грати в політичну гру", та додала, що "краще поберегти енергію для порятунку життів".

Нагадаємо, у березні спалахнула сварка між США та Китаєм через назву коронавірусу. Трамп називав новий вірус "китайським", що Пекін вважає некоректним. Президент США тоді обурився заявою представника МЗС Китаю, який написав у соцмережі Twitter, що новий коронавірус нібито завезли до Уханю американські військові. Держдепартамент після цього викликав для пояснень китайського посла у Вашингтоні.

Читайте також: Дезінформація і пропаганда у часи коронавірусної кризи

Дивитись відео 01:38

Фейки і теорії змови про коронавірус (15.04.2020)

Аудіо й відео до теми

Як у Німеччині школи відкриваються після карантину (27.04.2020)  

Також за темою

China Wuhan Krankenhaus

В Ухані з лікарні виписали останніх пацієнтів, які мали COVID-19 27.04.2020

12-х пацієнтів в Ухані, які одужали від коронавірусу, виписали з лікарні. Ще 1728 осіб - під медичним наглядом. Водночас повідомляється про зникнення трьох китайських активістів, які били на сполох через SARS-CoV-2.

USA | Donald Trump | Coronavirus Briefing

Дональд Трамп обмежить видачу Green Card щонайменше на 60 днів 22.04.2020

Президент США Дональд Трамп планує обмежити видачу Green Card та імміграційних віз для іноземців щонайменше на 60 днів, аби залишити робочі місця для американців.

Russland Moskau Coronavirus

Росія обійшла Китай за кількістю випадків зараження коронавірусом 27.04.2020

За останніми даними, в Росії підтверджено вже 87147 випадків зараження новим коронавірусом, в Китаї - 83912.

Реклама

Докладно

Ukraine Frontposition der ukrainische Armee bei Nowoluhanske (picture-alliance/dpa/Zuma Wire/Ukrinform/M. Lyseiko)

Для миру на Донбасі ЄС має переглянути санкції щодо РФ - ICG

Для завершення війни на Донбасі Захід має почати новий діалог з Росією, вважає Міжнародна кризова група.  

Що буде з туризмом після пандемії?

Що буде з туризмом після пандемії?

Наскільки сильно пандемія змінить сферу туризму? На це питання відповідає експерт Ульф Зоннтаґ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  