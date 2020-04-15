Трамп запевняє, що США розслідують дії Китаю на початку спалаху коронавірусу

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив Китай у тому, що той не зупинив поширення нового коронавірусу, після чого вірус охопив й інші країни. Крім того, Трамп стверджує, що його адміністрація розслідує події, пов'язані із спалахом нового коронавірусу в Китаї. "Ми проводимо дуже серйозні розслідування. (...) Ми не задоволені Китаєм. (...) Є багато способів притягнути їх до відповідальності", - заявив Трамп у понеділок, 27 квітня, під час пресконференції в Білому домі, цитує інформагенція Reuters.

За словами президента США, він переконаний, що поширення нового коронавірусу можна було зупинити в епіцентрі його виникнення.

Це вже не перше звинувачення Дональда Трампа та американських політиків на адресу Китаю. Минулого тижня державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати "твердо переконані", що Пекін не повідомив вчасно про спалах та приховав інформацію про реальну небезпеку коронавірусної хвороби COVID-19.

У відповідь речниця МЗС Китаю зауважила, що Помпео повинен "припинити грати в політичну гру", та додала, що "краще поберегти енергію для порятунку життів".

Нагадаємо, у березні спалахнула сварка між США та Китаєм через назву коронавірусу. Трамп називав новий вірус "китайським", що Пекін вважає некоректним. Президент США тоді обурився заявою представника МЗС Китаю, який написав у соцмережі Twitter, що новий коронавірус нібито завезли до Уханю американські військові. Держдепартамент після цього викликав для пояснень китайського посла у Вашингтоні.

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